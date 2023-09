Perspectives boursières de Roivant : un pipeline solide est un catalyseur

Le cours de l’action Roivant Sciences (NASDAQ : ROIV) a bondi mardi alors que les investisseurs ont applaudi les derniers développements avec Immunovant (NASDAQ : IMVT). Les actions ont bondi de plus de 20 % et ont retesté le sommet annuel de 12,90 $. Ils ont grimpé de plus de 390 % depuis le point le plus bas de 2022.

Des données Immunovant encourageantes

Roivant Sciences est une entreprise de biotechnologie, bien connue pour son association avec Vivek Ramaswamy, le candidat républicain à la présidentielle. L’entreprise mène des recherches sur diverses maladies souvent ignorées par les grandes sociétés de biotechnologie.

Au fil des années, l’entreprise a connu de nombreux succès. Par exemple, selon la mise à jour de son pipeline, Roivant Sciences a obtenu l’approbation pour son produit VTAMA qui traite le psoriasis.

Roivant Sciences en est actuellement aux différentes étapes de recherche d’approbations pour 12 médicaments supplémentaires dans des domaines clés tels que le lupus érythémateux disséminé, la maladie de Chron, la maladie de Basedow et la maladie oculaire de la thyroïde.

Plus important encore, Roivant est en pourparlers pour vendre à Roche un médicament expérimental contre les maladies gastriques débilitantes. Si l’opération est conclue, elle sera évaluée à plus de 7 milliards de dollars, ce qui est presque similaire à la capitalisation boursière de Roivant, qui dépasse 7,8 milliards de dollars.

Dans mon dernier article sur Roivant Sciences, j’ai constaté que l’entreprise a de bons antécédents dans l’industrie. En tant que tel, il est probable que ses autres médicaments candidats obtiendront l’approbation de la FDA. Par exemple, la FDA a approuvé au moins cinq médicaments de la société.

Le cours de l’action Roivant Sciences a fortement bondi après qu’Immunovant a annoncé un essai encourageant de phase 1 pour son médicament IMVT-1402. L’essai a montré une forte réduction des immunoglobulines G par rapport aux doses administrées par voie sous-cutanée. Ces résultats étaient conformes à des études antérieures non humaines.

Le succès d’Immunovant a été important puisque la société fait partie de la famille d’entreprises Roivant Sciences. Les autres sociétés de la famille sont Lokavant, Priovant, dermavant et Genvant. Roivant est toujours un actionnaire majeur d’Immunovant, désormais valorisé à plus de 2,6 milliards de dollars.

Prévision du cours de l’action Roivant Sciences

Le graphique journalier montre que le cours de l’action Roivant Sciences a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. En cours de route, le titre a formé un canal ascendant représenté en vert. Il se trouve maintenant quelques points en dessous de la partie supérieure de ce canal. Les actions ont évolué légèrement au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours.

L’action Roivant reste au-dessus du niveau de support crucial à 10 $, le point le plus haut du 12 janvier. Par conséquent, je pense que l’action Roivant a plus de potentiel de hausse, car les acheteurs ciblent le point de résistance clé à 15 $.

