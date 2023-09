Prévisions du cours de l’action Apple : en danger alors que deux nouveaux vents contraires apparaissent

Le cours de l’action Apple (NASDAQ : AAPL) est en chute libre et pourrait empirer dans les prochains jours. Les actions ont plongé mercredi à 170 dollars, leur plus bas niveau depuis le 23 mai. Il a reculé de plus de 13 % par rapport à son plus haut niveau de cette année, ce qui signifie qu’il est entré dans une zone de correction.

Apple a un problème de titane

Le cours de l’action Apple s’est effondré récemment et la situation pourrait empirer. L’entreprise est désormais prête à relever l’un des plus grands défis de son histoire alors que les nouvelles versions de l’iPhone 15 Pro sont soumises à un examen minutieux.

De nombreux utilisateurs ont signalé que les iPhones devenaient extrêmement chauds, en particulier lors du chargement et de l’utilisation d’applications et de jeux lourds. Plusieurs utilisateurs qui ont parlé au Wall Street Journal ont rapporté que l’iPhone atteignait une température pouvant atteindre 122 degrés Fahrenheit.

Les experts ont cité le fait que les nouvelles versions de l’iPhone Pro ont introduit du titane dans leur structure. Ce titane, associé à la nature mince des téléphones, signifie que les téléphones ne peuvent pas bien dissiper la chaleur. En tant que tel, on ne sait toujours pas si une mise à jour logicielle résoudra le problème.

Par conséquent, il est probable qu’Apple verra de nombreux retours d’iPhone au cours des prochains mois. Cela signifie également que les ventes d’iPhone pourraient continuer de ralentir au cours des prochains trimestres. Les résultats les plus récents ont montré que les ventes d’iPhone ont chuté de 2,4 % au deuxième trimestre, pour atteindre plus de 39,4 milliards de dollars. Ceci est remarquable puisque l’iPhone représente les ventes totales d’Apple.

Apple doit également faire face à la force du dollar américain. L’indice du dollar américain (DXY) a atteint son plus haut niveau depuis des mois. Un examen plus attentif montre que le yuan chinois se rapproche de son plus bas niveau depuis 2007 tandis que l’euro se rapproche du niveau de parité. D’autres monnaies comme la livre turque et le rouble russe ont toutes plongé.

Par conséquent, l’iPhone devient inabordable pour la plupart des gens. Ajoutez à cela le fait que de nombreuses personnes restent avec leur iPhone plus longtemps, ce qui signifie que la croissance d’Apple pourrait être limitée.

Prévisions du cours de l’action Apple

Pire encore, les données techniques du cours de l’action Apple ne se portent pas bien. Sur le graphique journalier, le cours de l’action AAPL a franchi le support important à 17 196 $, le plus bas du 18 août. Les actions ont également retesté le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %.

Les actions Apple ont également plongé en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours et du support clé à 174,92 $, le point le plus élevé d’août de l’année dernière. Par conséquent, le chemin de moindre résistance est plus bas, le prochain niveau à surveiller étant à 160 $, le point de retracement de 50 %. Ce prix est ~6,31 % inférieur au niveau actuel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.