Cosmos ATOM forme C&H alors que les événements Cosmoverse démarrent

Le prix du Cosmos (ATOM) a poursuivi sa tendance haussière alors que les traders attendaient le prochain événement Cosmoverse. Le jeton a atteint un sommet de 7,663 $ lundi, le niveau le plus élevé depuis le 19 septembre. Il a bondi de plus de 18 % depuis son plus bas niveau de septembre, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 2,7 milliards de dollars.

Événement Cosmoverse en cours

Cosmos est l’une des plus grandes crypto-monnaies au monde, alimentant certaines des plus grandes plateformes du secteur. Certains des principaux réseaux de l’écosystème sont Cronos, Kava, ThorChain, Osmosis et Kujira.

La plus grande nouvelle Cosmos de la semaine sera l’événement Cosmoverse en cours à Istanbul, en Turquie. Il s’agit d’un événement important qui rassemble certaines des plus grandes plateformes de l’industrie comme AADAO, Osmosis, Stride Labs et Terraforms Labs, entre autres.

L’une des nouvelles potentielles les plus importantes à surveiller viendra de dYdX, l’un des plus grands acteurs du secteur de la finance décentralisée (DeFi). dYdX gère chaque jour des milliards de dollars en crypto-monnaies.

En 2022, la société a annoncé qu’elle passait à sa propre chaîne sur l’écosystème Cosmos. Par conséquent, il est probable que la société fasse une annonce lors de cet événement.

Le prix du Cosmos ATOM a également augmenté après l’atterrissage du protocole de communication inter-blockchain (IBC) sur la chaîne BNB, le réseau lancé par Binance.

Pendant ce temps, Cosmos est également en hausse alors que d’autres crypto-monnaies continuent de rebondir. Le Bitcoin a bondi à plus de 28 000 dollars, son plus haut niveau depuis plus d’un mois. Il a grimpé de plus de 3 000 dollars par rapport au niveau le plus bas de septembre après que les États-Unis ont évité la fermeture du gouvernement.

En outre, les intérêts ouverts de Cosmos ont bondi de plus de 11,95 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre plus de 86 millions de dollars, le point le plus élevé depuis le 15 août.

Prévisions de prix Cosmos ATOM

Graphique ATOM de TradingView

Le graphique 4H montre que le prix de la crypto Cosmos a été haussier au cours des dernières semaines. Il a dépassé les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 périodes, tandis que l’indice de force relative (RSI) se rapproche du niveau de surachat.

Le prix ATOM a formé ce qui ressemble à un motif de tasse et de poignée, ce qui est généralement un signe haussier. Dans l’analyse de l’action des prix, il s’agit de l’un des signes les plus haussiers du marché. Par conséquent, il est probable que le jeton continuera à augmenter alors que les acheteurs ciblent le niveau psychologique à 8 $, soit environ 7,25 % par rapport au niveau actuel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.