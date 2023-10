La hausse des prix du chiliz se poursuit, mais les gains pourraient être limités

Le prix du Chiliz (CHZ) a fait un fort retour haussier alors que les investisseurs réagissent aux récentes nouvelles de Tottenham Hotspur. Le jeton CHZ a atteint un sommet de 0,064 $ samedi, le niveau le plus élevé depuis le 23 août. Il a bondi de plus de 16 % par rapport au niveau le plus bas de septembre.

Dernières actualités Chiliz

Chiliz est un réseau de niveau 1 de premier plan axé sur le sport et le divertissement. Le réseau de l’entreprise permet aux équipes et autres acteurs du secteur de dynamiser leurs engagements en lançant des fan tokens. Son réseau de couche 1 est non seulement plus rapide mais également rentable pour les utilisateurs finaux.

Chiliz possède également Socios, une plateforme sur laquelle les gens achètent et vendent des fan tokens pour certaines des plus grandes équipes du monde comme Manchester United, Arsenal, la Juventus et l’AC Milan. Chiliz possède également ChilizX, qui vise à devenir le plus grand échange de fan tokens au monde.

Le prix de Chiliz s’envole après que les développeurs ont annoncé un nouveau partenariat pluriannuel avec Tottenham Hotspur, l’une des équipes les plus importantes de la Premier League anglaise (EPL).

Tottenham Hotspur is coming to Chiliz Chain! 🌶️🤍



The Spurs Fan Token will launch on Chiliz Chain, the Layer 1 SportFi network. ⚽🏆



Tottenham joins 80+ major sporting teams that already use Chiliz Chain to host their own Fan Tokens.

Dans le cadre du partenariat, l’équipe lancera son token en utilisant la technologie Chiliz. Les détenteurs bénéficieront de plusieurs avantages, notamment des récompenses, l’adhésion à un club et d’autres expériences. Dans une note, le directeur des ventes commerciales a déclaré :

« Notre Fan Token s’appuiera sur les nombreux avantages de notre programme d’adhésion existant. Nous offrirons à tous nos membres et détenteurs d’abonnements de saison des Fan Tokens gratuits lors du lancement et travaillons avec Socios.com pour offrir une gamme de récompenses attrayantes pour les fans nationaux et internationaux.

L’ajout de Tottenham Hotspur est un gros problème en raison de son importance dans le monde du football. Cependant, son impact sur Chiliz sera un peu limité puisque le réseau compte déjà d’autres grandes équipes comme Barcelone, Manchester City, Alpine et le Paris Saint-Germain.

Prévisions de prix Chiliz

Graphique CHZ de TradingView

Le graphique 4H montre que le prix de la crypto CHZ a été haussier ces derniers jours. En cours de route, le jeton a dépassé le point de résistance clé à 0,060 $, le point le plus élevé des 16 et 22 septembre.

Chiliz a dépassé les moyennes mobiles sur 25 et 50 périodes, tandis que l’indice de force relative (RSI) a dépassé le niveau de surachat. Il en va de même avec le Commodity Channel Index (CCI) et l’oscillateur stochastique.

Par conséquent, je soupçonne que le prix du Chiliz reculera probablement vers le support clé de 0,060 $ à mesure que les investisseurs commenceront à réaliser des bénéfices.

