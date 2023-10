L’indice Hang Seng forme une tendance rare et dangereuse alors que les risques s’intensifient

L’indice Hang Seng a poursuivi sa baisse incessante cette semaine alors que les inquiétudes concernant le marché obligataire américain et l’économie chinoise persistaient. L’indice s’est effondré de plus de 3 % et s’est stabilisé à 17 297 H$, son plus bas niveau depuis novembre de l’année dernière. Il a plongé de plus de 24 % par rapport au point le plus haut de cette année.

Les inquiétudes de la Chine et des États-Unis demeurent

Des inquiétudes persistent concernant les économies américaine et chinoise. En Chine, la plus grande préoccupation est le secteur immobilier, qui s’effondre. Evergrande et Country Garden, qui ont un passif d’environ 500 milliards de dollars et des milliers de projets inachevés, s’effondrent. D’autres petits promoteurs immobiliers ont également fait faillite.

Le problème est que la plupart des citoyens chinois croient fermement au secteur immobilier. C’est pourquoi ils ont tendance à placer la majeure partie de leurs économies dans des appartements, qui se sont bien comportés au fil des ans. Aujourd’hui, plus de 60 millions d’appartements sont vacants et les prix chutent.

Tout cela implique que des secteurs clés comme l’immobilier et le secteur bancaire seront soumis à d’intenses pressions dans un avenir proche. Il existe également des risques de contagion puisque la plupart des gouvernements locaux gagnent de l’argent en vendant leurs terrains à des promoteurs.

Pendant ce temps, l’indice Hang Seng a plongé alors que les inquiétudes concernant l’économie américaine persistaient. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a bondi à 4,7% lundi, son plus haut niveau depuis 2007. Le rendement à 30 ans a également grimpé jusqu’à son plus haut niveau depuis des années.

La déroute des obligations américaines a été déclenchée par les hausses en cours des taux d’intérêt de la Fed et par l’augmentation des déficits. Selon les estimations, le déficit budgétaire américain atteindra près de 2 000 milliards de dollars cette année, tandis que la dette totale a grimpé à plus de 33 000 milliards de dollars. Les États-Unis paieront également plus d’argent en intérêts qu’en défense. Par conséquent, les risques pour l’économie mondiale augmentent à mesure que les risques de défaut augmentent.

La plupart des électeurs de Hang Seng étaient dans le rouge mardi. Country Garden Services, New World et Link Real Estate ont plongé de plus de 6 %. Les autres pires performances ont été Zhongsheng, Hansoh Pharmaceuticals, PetroChina, Ping An Insurance et Meituan ont également chuté.

Prévisions de l’indice Hang Seng

Le graphique journalier montre que l’indice Hang Seng a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il est passé sous le support important de 17 535 H$, le niveau le plus bas du 22 août. L’indice est resté inférieur à la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours. Il a également formé un canal descendant et se trouve maintenant légèrement au-dessus de sa face inférieure.

La configuration H&S a formé une configuration tête et épaules, ce qui est un signe baissier. Par conséquent, l’indice Hang Seng continuera probablement de baisser à mesure que les risques pour l’économie perdurent. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera celui de 16 820 H$.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.