La configuration à double sommet de l’indice Nifty 50 laisse présager davantage de difficultés à venir

L’indice Nifty 50 a rejoint ses autres pairs mondiaux comme le Nasdaq 100, le Dow Jones et le Nikkei 225 dans une forte vente alors que les rendements obligataires ont bondi. L’indice s’est effondré à 19 421 ₹, le niveau le plus bas depuis le 1er septembre. Il s’est effondré de près de 4 % par rapport au plus haut niveau de cette année.

Décision de la Reserve Bank of India

Les indices Nifty 50 et Sensex ont continué de baisser cette semaine alors que les risques sur le marché persistaient. L’un des plus grands risques du marché est la hausse des rendements obligataires aux États-Unis. Le rendement des obligations à 10 ans a bondi à plus de 4,7 % mardi, son plus haut niveau depuis plus d’une décennie.

Dans le même temps, le rendement des obligations à 30 ans s’est envolé jusqu’à 4,9% et se rapproche rapidement du niveau des 5%. De même, le 5 ans bondit à 4,83%. Et certains responsables de la Réserve fédérale estiment que la banque continuera à augmenter ses taux dans les mois à venir.

Il existe donc un risque que l’économie mondiale soit confrontée à des risques importants dans les mois à venir. Si cela se produit, il est probable que le marché des actions soit nerveux pendant un certain temps, ce qui explique pourquoi d’autres indices mondiaux ont chuté.

Le prochain catalyseur clé pour l’indice Nifty 50 sera la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Reserve Bank of India (RBI). La plupart des économistes estiment que la RBI laissera les taux d’intérêt inchangés vendredi depuis la reprise économique. L’inflation est également en baisse.

Les banques indiennes figuraient parmi les moins performantes de l’indice. Le cours de l’action Axis Bank a plongé de près de 3 %, tandis qu’IndusInd Bank, ICICI Bank et SBI ont chuté de plus de 3 %. Les autres principaux retardataires de l’indice sont Maruti Suzuki, Sun Pharma et Ultra Tech Cement.

Seules quelques entreprises étaient dans le vert. Les actions d’Adani Enterprises ont bondi de plus de 3,76 %, tandis que Nestlé India, Adani Ports & SEZ, Eicher Motors et HDFC Bank ont augmenté de plus de 1 %.

Prévisions de l’indice Nifty 50

Graphique Nifty 50 par TradingView

Le graphique journalier montre que l’indice Nifty 50 a culminé à son niveau record de 20 217 ₹ en septembre. Il a ensuite reculé ces derniers jours et a franchi le support clé à 19 985 ₹, le point le plus élevé du 20 juillet. L’indice Nifty 50 est tombé en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours.

Il a formé un motif à double sommet et s’est déplacé légèrement au-dessus de l’encolure à 19 207 ₹. L’indice de force relative (RSI) est passé en dessous du point neutre. Par conséquent, l’indice continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le support clé à 19 207 ₹. Une cassure en dessous de ce niveau le fera tomber jusqu’au prochain support à 18 892 ₹ (plus haut du 1er décembre).

