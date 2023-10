Prévisions du prix du cuivre : vers une baisse de 10 % si cela se produit

Le prix du cuivre a poursuivi sa chute libre alors que les inquiétudes concernant l’économie mondiale persistaient. Il est tombé à 3,58 $, son plus bas niveau depuis le 26 mai. Il a chuté de plus de 11,3 % par rapport à son point le plus bas d’août et de 18 % en dessous du plus haut de l’année.

Les préoccupations économiques demeurent

Le cuivre, souvent considéré comme un baromètre de l’économie mondiale, connaît une forte tendance à la baisse à mesure que les risques augmentent. La plus grande préoccupation pour le cuivre est que la Chine, son plus grand marché, connaît un ralentissement spectaculaire.

Les données publiées cette semaine ont montré que le secteur manufacturier chinois ne croît pas aussi vite qu’auparavant. L’indice PMI manufacturier de Caixin est tombé à 50,6 en septembre contre 51,0 le mois précédent.

De plus, le marché immobilier est confronté à des défis structurels majeurs. D’une part, de grands géants comme Country Garden et Evergrande sont sur le point de s’effondrer. Les deux sociétés avaient une responsabilité totale de près de 500 milliards de dollars.

Beaucoup de leurs projets sont au point mort, affamant la plupart des gouvernements locaux du pays. Plus important encore, Pékin ne met pas en œuvre les grands projets d’infrastructure qu’il faisait il y a quelques années.

Le reste du monde ne va pas bien non plus. Certains pays clés comme l’Allemagne et la France connaissent à peine une croissance. Dans le même temps, les États-Unis courent un risque majeur face à l’augmentation de la dette publique. Il s’élève à plus de 33 400 milliards de dollars et les analystes prévoient qu’il atteindra 35 000 milliards de dollars en 2024.

L’inversion de la courbe des rendements se poursuit tandis que la liquidation des obligations devrait s’accélérer. Il existe donc des risques que l’économie entre en récession, comme je l’ai prévenu ici .

Signe positif pour le cuivre, la demande ne croît pas aussi vite. Par conséquent, les analystes estiment que l’industrie connaîtra un déficit d’offre dans les années à venir. La demande annuelle devrait s’élever à 36,6 millions de tonnes d’ici 2031 et l’offre à 30,1 millions.

Prévisions du prix du cuivre

Graphique du cuivre par TradingView

Le graphique journalier montre que le prix du cuivre a connu une forte tendance baissière au cours des derniers jours. Il est tombé à un plus bas de 3,5576 $ jeudi, le plus bas du 25 mai. Le prix est passé en dessous des moyennes mobiles de 25 et 50 jours.

Plus important encore, le métal a formé un motif tête et épaules dont le décolleté était à 3,6610 $. En analyse technique, il s’agit de l’une des tendances baissières les plus précises du marché. L’indice de force relative (RSI) du cuivre se rapproche également du niveau de survente.

Par conséquent, le cuivre continuera probablement à baisser si les baissiers parviennent à passer en dessous du support actuel à 3,5500 $. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera de 3,2440 $ (plus bas du 28 septembre 2022). Ce prix est près de 10 % inférieur au niveau actuel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.