Cours de l’action Metro Bank : est-ce le prochain Crédit Suisse, SVB ?

Le cours de l’action Metro Bank (LON : MTRO) a reculé vendredi alors que certains investisseurs tentaient d’acheter la baisse. Le titre a rebondi de plus de 6% et s’est stabilisé à 40p. Néanmoins, il a reculé de plus de 75 % par rapport à son plus haut niveau de cette année, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus de 70 millions de livres.

On y va encore une fois

Le secteur bancaire est confronté à de nombreux vents contraires cette année. La liquidité se tarit à mesure que les déposants transfèrent leurs fonds vers les fonds du marché monétaire à plus haut rendement. Un rapport publié en août a révélé que les dépôts des Big Four s’étaient effondrés de plus de 80 milliards de livres, soit la plus forte baisse depuis plus de 4 trimestres.

Ces défis touchent la plupart des banques, mais les plus petites comme Metro Bank sont plus exposées. Jeudi, j’ai écrit que la banque avait engagé Morgan Stanley pour l’aider à lever des capitaux supplémentaires sous forme d’obligations et d’actions. Au total, la banque cherche à lever au moins 600 millions de livres pour accroître ses niveaux de capital.

Les investisseurs détestent les augmentations de capitaux, notamment celles des banques. Comme vous vous en souvenez, la Silicon Valley Bank (SVB) s’est effondrée en mars lorsqu’elle a annoncé son intention de lever des capitaux. La banque était aux prises avec une faible liquidité en raison de son énorme exposition aux obligations d’État à long terme qui étaient en chute libre.

Metro Bank est également confrontée à d’autres défis. Le principal problème est qu’elle n’a pas réussi à convaincre les régulateurs qu’elle pouvait utiliser ses modèles internes pour évaluer le montant de capital dont elle avait besoin. Cela la désavantage face à la concurrence de grandes banques comme Lloyds et Barclays.

Metro Bank est-elle une bonne action à acheter ?

Dans mon dernier article sur Metro Bank, j’ai noté que le titre était devenu fortement sous-évalué et survendu. Cependant, j’ai également recommandé aux investisseurs d’éviter ce titre en raison des risques croissants liés à son activité.

L’histoire suggère que les investisseurs devraient éviter une banque en difficulté. Nous l’avons récemment vu lors de l’effondrement du Crédit Suisse, considéré comme trop important pour faire faillite en raison de ses énormes actifs.

On l’a ensuite vu à nouveau avec l’effondrement de la First Republic Bank (FRC), l’une des plus grandes banques régionales du pays.

Je soupçonne que de nombreux clients de Metro Bank commenceront à retirer leurs fonds à mesure que le cours de l’action s’effondrera. Metro Bank constatait déjà des sorties de fonds avant les événements de cette semaine. Les dépôts des clients sont passés de 16 milliards de livres en décembre à plus de 15,2 milliards au premier semestre.

Par conséquent, la hausse actuelle de 6 % du cours de l’action MTRO pourrait être un rebondissement catastrophique. Il s’agit d’une situation dans laquelle une action en chute libre rebondit temporairement alors que certains investisseurs tentent d’acheter la baisse.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.