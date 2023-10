La réaction « instinctive » s’atténue, mais la guerre israélo-palestinienne pourrait-elle faire monter le pétrole à 150 dollars le baril ?

Plus

Tôt le samedi matin 7 octobre 2023, des images du carnage qui a englouti les rues d’Israël ont été diffusées dans le monde entier.

Une attaque soudaine et massive a coûté la vie à au moins 700 personnes.

En outre, des rapports suggèrent qu’environ 400 Palestiniens sont tombés sous les frappes aériennes israéliennes.

CNN rapporte que l’ampleur de la violence était sans précédent, avec entre 2 200 et 5 000 roquettes tirées sur Israël, selon la source.

NDTV, une chaîne d’information indienne, a noté que les attaques de missiles avaient eu lieu dans un délai de 20 minutes.

Les sirènes des raids aériens ont retenti alors que le système de défense aérienne de pointe d’Israël, le Dôme de Fer, en service actif depuis 2011, aurait été submergé par l’ampleur de l’assaut.

Et ce, malgré les mises à niveau du système récentes en 2021.

La hausse attendue des prix du pétrole

Dans un contexte de baisse de la demande mondiale, les prix du WTI et du Brent ont baissé respectivement d’environ 8 % et 11 % au cours de la semaine dernière, marquant la plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2023.

Toutefois, les prix mondiaux du brut sont très sensibles aux tensions géopolitiques, en particulier celles du Moyen-Orient, qui ont déclenché une forte hausse en début de séance.

Et ce, même si Israël dispose d’une capacité de production et de raffinage de pétrole limitée, alors que les données sur l’énergie primaire publiées par l’ Administration américaine d’information sur l’énergie pour la Palestine en 2021 notent que la Cisjordanie et la bande de Gaza ne produisent ni charbon, ni gaz naturel sec, ni pétrole, ni autre hydrocarbure. -liquides à base.

Le WTI, qui a clôturé à 85,19 $, a rapidement grimpé jusqu’à un sommet de 87,24 $.

Au moment de la rédaction de cet article, ce montant s’est quelque peu atténué à 85,81 $.

Le brut Brent, en revanche, a ouvert à 87,36 dollars, avant de remonter à 89,0 dollars.

Comme pour le WTI, les prix ont baissé mais se négocient déjà en dessous du niveau d’ouverture du marché à 87,29 $.

Vandana Hari, PDG de Vanda Insights, avait anticipé la possibilité d’une telle situation et a noté :

Nous pourrions assister à une hausse impulsive des prix du brut lundi…

La hausse soudaine des prix semble avoir duré une période limitée et pourrait s’arrêter une fois que le marché sera certain que le début des hostilités à grande échelle sera localisé et temporaire.

Toutefois, elle a ajouté que si la violence persistait, cela pourrait entraîner une volatilité importante sur les marchés pétroliers et entraîner une hausse des prix à long terme.

Équations géopolitiques

Les États-Unis sont en train de tenter de négocier un accord de paix entre l’Arabie saoudite et Israël dans le but de rétablir des relations harmonieuses.

Les discussions avec l’Arabie saoudite sont cruciales pour l’administration Biden, qui tente de convaincre le Royaume d’augmenter sa production pétrolière et d’atténuer les tensions énergétiques mondiales.

Cependant, avec peu de clarté quant à la façon dont ce nouveau cycle de violence finira par se dérouler entre Israël et la Palestine, ces efforts ainsi que la stabilité régionale plus large pourraient être anéantis.

L’Iran

Peut-être plus encore que l’Arabie saoudite, Israël ou la Palestine, les acteurs des marchés financiers se concentrent sur les implications pour l’Iran, un membre clé de l’OPEP.

Au cours de l’année écoulée, une partie de la baisse des prix mondiaux du pétrole a été provoquée par la réintégration d’une partie des approvisionnements iraniens (estimés à hauteur d’un demi-million de barils par jour) sur le marché mondial, ainsi que par la désescalade des prix du pétrole. tensions dans la région.

Pierre Andurand, vétéran des matières premières et propriétaire de fonds spéculatifs, a noté que, étant donné que l’Iran est perçu d’un mauvais œil aux États-Unis en tant que partisan des attaques contre Israël, le président Biden pourrait réengager des sanctions contre le pays, resserrant encore davantage le marché pétrolier à long terme.

Un rapport du Wall Street Journal a carrément imputé la faute à l’Iran, notant :

L’Iran a contribué à planifier une attaque contre Israël pendant plusieurs semaines… Le Corps des Gardiens de la révolution islamique a donné le feu vert final lundi dernier à Beyrouth.

S’adressant à Reuters, l’expert en énergie Saul Kavonic a noté que si des sanctions américaines étaient imposées au pays,

(dans un tel cas)… jusqu’à 3 % de l’approvisionnement mondial en pétrole est menacé.

Le conflit survient à un moment où les pays de l’OPEP+ ont déjà convenu de réductions volontaires substantielles de leur production jusqu’à la fin de 2023.

Derniers mots

Bien que les prix du pétrole se soient quelque peu modérés depuis leur sommet atteint plus tôt dans la journée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti les citoyens de s’attendre à ce que :

…une guerre longue et difficile…

En conséquence, toute désescalade durable pourrait s’avérer hors de portée à court terme.

Bien que les implications à court terme de la guerre israélo-palestinienne sur le prix du pétrole puissent être passagères, Andurand estime que si le Moyen-Orient dans son ensemble était plongé dans un conflit plus large, les effets pourraient être profonds.

Il a noté,

… il ne faut pas s’attendre à une forte hausse des prix du pétrole dans les prochains jours… Le marché devra éventuellement mendier davantage d’offre saoudienne, ce qui, je crois, ne se produira pas en dessous de 110 dollars de Brent… En outre, la probabilité que cela (le potentiel pour les futurs États-Unis) sanctions menées) conduira à un conflit direct avec l’Iran n’est pas nul.

Conformément aux préoccupations d’Andurand, Kavonic a ajouté que la situation pourrait devenir encore plus imprévisible si l’instabilité régionale couvait avait un impact sur l’accès au détroit d’Ormuz, la porte d’entrée entre le golfe Persique et le golfe d’Oman,

…environ 20 % de l’approvisionnement mondial en pétrole pourrait être retenu en otage.

Marko Papic, stratège en chef du groupe Clocktower, a fait valoir que les perturbations géopolitiques historiques au Levant ont eu dans le passé des impacts temporaires sur les prix mondiaux du pétrole, car les retombées ont tendance à être localisées.

Source: MacroBond, MarketWatch

Cependant, tous les commentateurs ne sont pas optimistes quant à la possibilité de maintenir les prix du pétrole sous contrôle.

Par exemple, Dan Alamariu, stratège mondial en chef chez Alpine Macro, estime qu’une cassure pourrait être envisagée et attribue une probabilité de 20 % que les prix du pétrole grimpent jusqu’à 150 dollars le baril en raison des tensions au Moyen-Orient.

Quelle que soit l’issue, les relations entre les États-Unis et l’Iran joueront probablement un rôle de premier plan dans la détermination de la trajectoire des marchés énergétiques dans les mois à venir.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.