Chers fanboys des actions Palantir : voici le prochain prix clé à surveiller

Le cours de l’action Palantir Technologies (NYSE : PLTR) a fait un retour remarquable après une série de commandes importantes et des risques mondiaux croissants. Les actions ont bondi à 18 dollars mardi, soit leur plus haut niveau depuis le 7 août. Il a augmenté au cours des trois dernières semaines consécutives et de plus de 200 % par rapport au niveau le plus bas de cette année.

IA, commandes et instabilité mondiale

Copy link to section

Palantir Technologies a bien performé cette année alors que la demande de solutions d’intelligence artificielle a augmenté. La société est largement répertoriée comme l’une des principales actions d’IA du marché, grâce à ses gammes de produits existantes et à venir connues sous le nom d’AIP.

AIP est une suite logicielle qui permet aux entreprises de créer des produits plus rapidement, d’automatiser des projets et d’optimiser facilement leurs opérations. Certains analystes estiment que l’entreprise sera à long terme l’un des principaux gagnants du secteur de l’IA. Cet analyste l’a qualifié de commerce de l’IA de la décennie.

Palantir Technologies a également remporté des contrats majeurs cette année. Elle a récemment remporté un contrat majeur avec le gouvernement britannique qui lui permettra de procéder à une refonte majeure du National Health Service (NHS). L’accord s’élèvera à plus de 579 millions de dollars et aidera le NHS à analyser les données médicales, à identifier les modèles et à remanier l’ensemble du système.

L’autre grande nouvelle est que Palantir Technologies a remporté un contrat de 250 millions de dollars auprès de l’armée américaine. Cet accord l’aidera à mener des recherches et à développer des services dans l’industrie de l’IA.

Le cours de l’action de Palantir Technologies a également augmenté à mesure que le monde devient un endroit plus dangereux. La guerre en Ukraine dure depuis près de deux ans et il existe des risques qu’Israël et le Hamas le combat prendra des mois. Ceci est important car Palantir fait partie du soi-disant complexe militaro-industriel.

Les analystes ont des avis mitigés sur le cours de l’action Palantir. L’objectif moyen des actions est de 13 $, ce qui implique une baisse de 24 % par rapport au niveau actuel. Morgan Stanley a récemment abaissé la note du titre, tandis que Wedbush, Deutsche Bank et DA Davidson ont relevé leur objectif.

Prévisions du cours de l’action Palantir

Copy link to section

Le graphique journalier montre que le cours de l’action PLTR a atteint le niveau le plus bas du support clé à 13,70 $, où il n’a pas réussi à descendre en dessous depuis le 23 juin, le 18 août et le 22 septembre. Le titre a dépassé les moyennes mobiles de 50 et 25 jours, ce qui est un signe haussier.

Plus important encore, le titre a dépassé le point de résistance à 17,18 $, le plus haut swing du 8 juin. En dépassant ce niveau, les actions ont invalidé la configuration de la tête et des épaules qui se formait. Par conséquent, les perspectives pour le titre sont haussières, le prochain niveau clé à surveiller étant le plus haut depuis le début de l’année de 20,22 $, soit 13 % au-dessus du niveau actuel.