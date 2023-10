Tel Aviv (TA 35), prévisions USD/ILS alors que la guerre israélo-palestinienne se poursuit

L’indice de Tel Aviv (TA 35) a plongé fortement alors que les investisseurs réagissaient à la guerre en cours entre Israël et le Hamas. L’indice a chuté de plus de 6,35% dimanche et a atterri à un plus bas de 1 690 ILS, son plus bas niveau depuis le 25 février. Il oscille au niveau le plus bas depuis août 2021. Il s’est également effondré de plus de 11 % par rapport au niveau le plus élevé de cette année.

La guerre entre Israël et le Hamas continue

C’était une mer rouge à la bourse de Tel Aviv dimanche alors que les investisseurs réfléchissaient à la guerre en cours en Israël. Dans le même temps, le taux de change USD/ILS a atteint un sommet de 3,98, son plus haut niveau depuis 2015. Il a bondi de plus de 27 % par rapport au niveau le plus bas de 2022.

Le shekel et les actions israéliens ont plongé alors que les investisseurs se préparaient à une guerre prolongée en Israël. Un examen de ses principales composantes montre que toutes les entreprises étaient dans le rouge. Delek Group, un conglomérat de l’industrie pétrolière, s’est effondré de plus de 13 %. Les analystes estiment que l’entreprise connaîtra des perturbations si la guerre continue.

Les autres grands retardataires de l’indice étaient Newmed Energy, Enlight et Shikun & Binui, trois grandes entreprises du pays. Toutes ces actions ont plongé de plus de 12% dimanche. Les autres principaux retardataires de l’indice étaient Electra, Melistron et Azrieli Group.

Une seule entreprise, Teva, était dans le vert dimanche. Teva, une société pharmaceutique leader, sera moins touchée par cette crise en raison de ses opérations mondiales. Elle gagne la majeure partie de son argent aux États-Unis. En 2022, il a rapporté 7,4 milliards de dollars aux États-Unis, suivi de 4,3 milliards de dollars en Europe et de 1,9 milliard de dollars sur le marché international.

La performance de l’indice TA 35 et de la paire USD/ILS dépendra de la durée de la guerre. Il réagira également aux endroits où la guerre sera concentrée et aux afflux potentiels d’investisseurs cherchant à acheter la baisse.

Prévision de l’indice TA 35

Le graphique hebdomadaire montre que l’indice Tel Aviv 35 a été sous pression ces derniers jours. Il s’est écrasé sur le support clé à 1 690 ILS dimanche. Il s’agissait d’un niveau de support important puisqu’il s’agissait également du swing le plus bas du 26 février.

L’indice s’est effondré en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 25 semaines. Il a également atteint le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %, tandis que l’indice de force relative (RSI) a dérivé vers le bas. Par conséquent, d’autres baisses seront confirmées si le prix passe en dessous du support clé à 1 600 ILS.

Analyse technique USD/ILS

Sur le graphique hebdomadaire, nous constatons que le taux de change USD/ILS a suivi une forte tendance haussière alors que l’ indice DXY se poursuivait. Le rassemblement des deux hommes a également eu lieu en raison des manifestations à grande échelle en Israël, dont j’ai parlé ici .

Il a retesté le point de résistance important de mars 2020. La tendance haussière est supérieure aux moyennes mobiles de 50 et 25 semaines tandis que le RSI s’approche du niveau de surachat.

Par conséquent, les perspectives pour l’USD/ILS sont haussières dans les prochains jours alors que les acheteurs ciblent la résistance clé à 4,0. Une baisse en dessous du support clé à 3,80 invaliderait la vision haussière.

