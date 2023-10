Plus

Pioneer Natural Resources Inc (NYSE : PXD) est au centre de l’attention ce matin après qu’Exxon Mobil Corp (NYSE : XOM) a confirmé son intention d’acheter le géant de l’exploration d’hydrocarbures pour 59,5 milliards de dollars en actions.

Darren Woods, PDG d’Exxon, a discuté de l’accord avec CNBC

Invezz a rendu compte pour la première fois la semaine dernière de la fusion en cours qui, dette comprise, est évaluée à 64,5 milliards de dollars. L’accord Exxon-Pioneer est jusqu’à présent le plus important en 2023.

L’acquisition contribuera à positionner Exxon Mobil comme l’un des plus grands producteurs du bassin permien. Sur l’émission « Squawk Box » de CNBC, Darren Woods, son directeur général, a déclaré aujourd’hui :

Les capacités de Pioneer, leur superficie de premier niveau, notre technologie et notre approche de développement permettent une récupération plus élevée à moindre coût et une opportunité de réduire les émissions.

Exxon achète également Pioneer Natural Resources dans le cadre de son engagement à se développer au niveau national et à éviter la montée des tensions géopolitiques.

Exxon affirme que les combustibles fossiles ne vont nulle part de si tôt

L’accord remplacera chaque action de Pioneer Natural Resources par 2,3234 actions d’ Exxon Mobil. Il devrait être achevé au cours des six premiers mois de 2024.

Mercredi, le PDG Woods a réitéré que le monde continuera à dépendre des combustibles fossiles pour son énergie pendant encore un certain temps. Il ne « s’attend pas non plus à ce que des problèmes réglementaires » fassent obstacle à la fusion Exxon-Pioneer.

L’annonce arrive environ quelques semaines avant qu’Exxon ne publie ses résultats du troisième trimestre. Le consensus est que le bénéfice par action s’élève à 2,31 dollars ce trimestre, contre 4,45 dollars par action il y a un an.

Les actions d’Exxon Mobil sont en baisse de 3,0 % au moment de la rédaction – PXD, cependant, est confortablement dans le vert.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.