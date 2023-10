L’action ChargePoint chute de 15 % suite aux projets de levée de nouveaux capitaux

ChargePoint Holdings Inc (NYSE : CHPT) a perdu encore 10 % ce matin après avoir annoncé son intention de lever de nouveaux capitaux via une vente d’actions.

ChargePoint lève 232 millions de dollars au total

Copy link to section

Mercredi, la société d’infrastructures pour véhicules électriques a déclaré qu’un groupe d’investisseurs institutionnels souhaitait acheter pour 175 millions de dollars de ses actions nouvellement émises. Selon Rex Jackson, directeur financier de ChargePoint :

Ces augmentations et notre facilité de crédit renouvelable de 150 millions de dollars récemment annoncée sont conformes à notre stratégie de capital annoncée visant à renforcer notre bilan.

La société cotée à New York a également confirmé aujourd’hui qu’elle avait exploité ses installations ATM existantes pour lever 57 millions de dollars supplémentaires au troisième trimestre également.

Le mois dernier, l’opérateur du réseau de recharge de véhicules électriques a annoncé une augmentation de 39 % de son chiffre d’affaires trimestriel en glissement annuel. Depuis, le titre ChargePoint a encore perdu près de 45 %.

Quoi d’autre était remarquable dans la version d’aujourd’hui

Copy link to section

ChargePoint n’a pas l’intention d’offrir d’autres actions dans le cadre de son mécanisme de marché existant pour le moment, selon le chef financier.

Le communiqué de presse de mercredi a également confirmé que la société basée en Californie avait ajusté les conditions d’un billet convertible de premier rang d’une valeur de 300 millions de dollars qu’elle avait vendu l’année dernière.

Elle devra désormais payer des intérêts plus élevés sur ce financement, mais dispose également d’un an de plus pour le rembourser. Aujourd’hui également, son homologue Plug Power a déclaré dans un dossier réglementaire que ses revenus augmenteraient fortement et atteindraient environ 6,0 milliards de dollars d’ici 2027.

Wall Street a actuellement une note consensuelle de « surpondération » sur l’action ChargePoint.