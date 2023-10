Cours de l’action EasyJet : coincé dans un marché baissier avec le retour des dividendes

Le cours de l’action EasyJet (LON : EZJ) a plongé à son plus bas niveau depuis janvier alors que la récente vente s’est accélérée. Le titre a reculé jusqu’à un plus bas de 402,3p jeudi, soit environ 23 % en dessous du point le plus élevé de cette année. Il est entré dans un marché baissier plus profond alors que les préoccupations en matière de coûts demeurent.

Résultats financiers d’EasyJet

Le cours de l’action EasyJet a été mis sous le feu des projecteurs après la publication jeudi de son rapport commercial du quatrième trimestre et de l’année complète. Les résultats ont montré que le bénéfice de l’entreprise se situera entre 650 et 670 millions de livres sterling au quatrième trimestre.

Son bénéfice avant impôts (PBT) se situera entre 850 et 870 millions de livres sterling au second semestre. Il s’attend également à ce que sa capacité au prochain trimestre augmente de 15 %. Surtout, EasyJet a décidé de revenir à sa politique de dividendes.

Il commencera avec un taux de distribution de 10 %, puis le portera à 20 % au cours du prochain exercice. La direction estime qu’elle peut encore continuer à accroître le rendement de ses actionnaires au cours des prochaines années.

Le cours de l’action EasyJet a chuté en raison des risques persistants en matière de rentabilité liés à la hausse du coût du carburant. Le prix du carburéacteur a suivi une tendance à la hausse alors que le prix du pétrole brut continue de rebondir. Delta Airlines a également mis en garde contre ces défis dans ses résultats jeudi.

Il est néanmoins possible d’investir dans EasyJet. Premièrement, le fait que la société envisage de récompenser ses actionnaires avec des dividendes est une bonne chose. À moins qu’une crise majeure ne survienne, je soupçonne que cette croissance des dividendes se poursuivra pendant un certain temps.

Deuxièmement, EasyJet continue de moderniser ses opérations. Il a passé des centaines de commandes auprès d’Airbus. Les nouveaux A320 auront plus de capacité en sièges, ce qui est un point positif, surtout en haute saison.

Troisièmement, EasyJet est une marque bien connue qui possède l’un des bilans les plus solides du secteur. Les données montrent qu’elle dispose de plus de 3,4 milliards de livres sterling de liquidités, d’un actif total de 10,5 milliards de livres sterling et de 8,6 milliards de livres sterling de passif.

Prévisions du cours de l’action EasyJet

Le cours de l’action EasyJet a été soumis à une pression intense ces derniers mois, comme je l’ai écrit dans cet article . La situation s’est aggravée jeudi après que la société a publié de solides résultats. Au fur et à mesure de sa baisse, il est passé en dessous du support clé à 408,6p, le plus bas des 28 septembre et 25 août.

Le titre est resté en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours et du niveau de résistance crucial à 440p, le plus bas swing du 20 mars. Par conséquent, les actions continueront probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain support clé à 380p. Cette vision est conforme à mes prévisions précédentes d’EasyJet.

