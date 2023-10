LinkedIn vient de réduire ses effectifs de 700 personnes supplémentaires

Microsoft Corp (NASDAQ : MSFT) est en hausse de 2,0 % à l’heure actuelle après LinkedIn – le réseau social pour entreprises qu’il a racheté en 2016 a licencié près de 700 de ses employés lundi.

Pourquoi LinkedIn a-t-il décidé de supprimer des emplois ?

Les emplois qui ont été le plus supprimés ont été ceux de l’ingénierie, suivis des ressources humaines et des finances, selon le mémo que vous pouvez lire dans son intégralité ici.

Cette annonce fait suite à huit trimestres consécutifs de ralentissement des revenus. LinkedIn s’attend à ce que la suppression d’emplois contribue à « l’agilité, la responsabilité, l’efficacité et la transparence ». Son chiffre d’affaires n’a augmenté que de 5,0 % au cours du dernier trimestre publié.

Il est cependant intéressant de noter que LinkedIn prévoit d’accélérer le recrutement en Inde en même temps dans le cadre de ses « priorités stratégiques pour l’avenir », a déclaré aujourd’hui une source anonyme à CNBC.

Les actions de Microsoft Corp sont actuellement en baisse d’environ 7,0 % par rapport à leur sommet annuel.

Le secteur technologique a supprimé environ 150 000 emplois cette année

A noter que LinkedIn n’est pas la seule filiale de Microsoft à avoir décidé de supprimer des emplois.

La multinationale dans son ensemble avait annoncé son intention de réduire ses effectifs de 10 000 personnes au début de cette année – et encore davantage en juillet pour réduire ses coûts alors que son chiffre d’affaires global s’essouffle un peu.

LinkedIn lui-même a également licencié un peu plus de 700 de ses employés en mai. Plus largement, le secteur technologique a supprimé plus de 141 000 emplois au premier semestre de cette année, contre seulement 6 000 en 2022. Microsoft devrait publier ses résultats du premier trimestre la semaine prochaine. Le consensus est que le bénéfice par action s’élève à 2,65 dollars ce trimestre, contre 2,35 dollars par action il y a un an.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.