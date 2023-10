Opinion : MicroStrategy, une baleine Bitcoin, a raison d’accumuler du BTC

Le cours de l’action MicroStrategy (NASDAQ : MSTR) a reculé au cours des derniers mois alors que l’hiver crypto se poursuit. Les actions se négociaient à 335,48 $ lundi, 30 % en dessous du point le plus haut de cette année. Ils restent néanmoins environ 155 % au-dessus du point le plus bas de 2022.

Avoirs de MicroStrategy Bitcoin

MicroStrategy est une société qui fournit des sociétés d’analyse de données à des entreprises comme Pfizer, Sony, Visa et Hilton. Elle a récemment commencé à proposer MicroStrategy AI, une suite de produits qui permet aux entreprises de dynamiser leurs opérations d’IA.

MicroStrategy n’est désormais pas connu pour les solutions de haute technologie qu’elle propose. Au lieu de cela, il est connu pour ses énormes avoirs en Bitcoin. Il a récemment acheté 5 445 BTC supplémentaires, d’une valeur de plus de 147 millions de dollars à l’époque. Son prix d’achat moyen était de 27 000 $.

Il détient désormais du Bitcoin d’une valeur de plus de 4,8 milliards de dollars, un chiffre substantiel puisque MicroStrategy est désormais valorisé à plus de 4,7 milliards de dollars. Ces participations font de MicroStrategy la plus grande baleine d’entreprise au monde.

Les actions de MicroStrategy pourraient avoir des implications majeures sur le prix du Bitcoin. Par exemple, une vente importante pourrait entraîner une augmentation de l’offre, ce qui affecterait alors son prix. MicroStrategy a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de vendre ses avoirs en Bitcoin dans un avenir proche.

Pourquoi MSTR a raison d’accumuler Bitcoin

Il y a trois raisons principales pour lesquelles MicroStrategy a raison de détenir Bitcoin dans son portefeuille. Premièrement, les actions de la société se sont bien comportées depuis qu’elle a commencé à accumuler du Bitcoin en 2020.

Bien que le titre ait plongé depuis son plus haut historique de 1 310 $, il reste 245 % au-dessus du niveau le plus bas depuis 2020. L’indice Nasdaq 100 a augmenté de plus de 120 % depuis le point le plus bas de 2020.

Deuxièmement, je pense que le Bitcoin sera bien plus élevé qu’aujourd’hui au cours des cinq prochaines années. Les analystes de Standard Chartered estiment que le BTC pourrait atteindre 50 000 dollars au cours des prochaines années.

Cathie Wood, la fondatrice d’Ark InnovationFund, voit ce montant atteindre 600 000 $ à long terme, tandis que Thomas Lee de Fundstrat estime qu’il pourrait atteindre 200 000 $. Michael Novogratz de Galaxy Digital voit ce montant grimper jusqu’à 500 000 $ dans les prochaines années.

Ces analystes n’ont pas toujours raison puisqu’aucun d’eux n’a prédit l’hiver cryptographique en cours. Cependant, il existe des raisons pour lesquelles le BTC pourrait monter en flèche. D’une part, Bitcoin, longtemps considéré comme un actif risqué, a prospéré pendant la pandémie de Covid-19, un événement cygne noir.

Bitcoin a également survécu à l’ effondrement de FTX et l’environnement de taux d’intérêt élevés. Dans le passé, le consensus était que les actifs risqués comme Bitcoin et Ethereum ne survivraient pas à une période de taux élevés. Ils se situent désormais à leur plus haut niveau depuis plus de deux décennies.

Il existe des catalyseurs potentiels qui feront monter les prix du Bitcoin et du MSTR. Les taux d’intérêt commenceront probablement à baisser en 2024, tandis que la prochaine réduction de moitié du Bitcoin aura lieu en avril. Plus important encore, contrairement à l’or, l’offre de Bitcoin s’épuise, le nombre total de pièces en circulation s’élevant à 19,51 millions sur 21 millions.

