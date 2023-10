Choice Hotels recourt à une offre hostile pour racheter Wyndham Hotels

Wyndham Hotels & Resorts Inc (NYSE : WH) a bondi de plus de 10 % aujourd’hui après que Choice Hotels International Inc (NYSE : CHH) a annoncé une offre hostile visant à racheter le plus grand franchiseur hôtelier au monde.

Le PDG de Choice a discuté de l’offre hostile sur CNBC

Copy link to section

Choice Hotels a valorisé la société hôtelière à 9,8 milliards de dollars (dette comprise) ou 90 dollars par action, soit une prime de 30 % par rapport à sa clôture précédente.

La société basée à Rockville a déclaré qu’elle avait décidé de rendre sa proposition publique ce matin après que Wyndham ait choisi de se désengager des négociations en cours depuis avril 2023. Sur l’émission « Squawk Box » de CNBC, son PDG Patrick Pacious a déclaré aujourd’hui :

Nous pensons que cela crée une plateforme hôtelière de premier plan qui apporte beaucoup de valeur à nos franchisés, à nos clients, et nous pensons que c’est une réelle opportunité pour les deux groupes d’actionnaires.

L’année dernière, Choice a également dépensé environ 675 millions de dollars pour acquérir Radisson Hotel Group Americas. Le titre hôtelier est en baisse de près de 5,0% au moment de la rédaction.

Choice ne prévoit pas d’augmenter davantage son offre

Copy link to section

Choice a proposé de payer plus de la moitié (49,50 $) aux actionnaires de Wyndham en espèces et le reste en actions – et n’a pas l’intention d’augmenter l’offre au-delà de 90 $ par action.

Mardi, son directeur général a invité Wyndham Hotels à « reprendre » les discussions, réitérant que l’offre est « convaincante » avec des synergies qui devraient se réaliser assez rapidement.

Il est convaincu que cette combinaison entraînera également « une réduction des coûts d’exploitation » et un meilleur programme de récompenses. Mais Wyndham est convaincu que la proposition non seulement sous-évalue son activité, mais qu’elle suscitera probablement également un examen réglementaire.

Avant l’évolution de mardi, l’action Wyndham se négociait à peu près au même prix qu’au début de 2023.