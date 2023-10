Mauvaise nouvelle pour les véhicules électriques : évitez les actions ARVL, Nio, VinFast

La situation s’aggrave pour les entreprises du secteur des véhicules électriques (VE) à mesure que de nouveaux signes de ralentissement apparaissent. Lundi, Ford a confirmé qu’il réduisait son Lightning production, une situation notable puisqu’il s’agit de l’un des véhicules électriques les plus populaires aux États-Unis. Ford met désormais le paquet sur les véhicules hybrides.

Le ralentissement des véhicules électriques est réel

Des entreprises comme Tesla ont continué à réduire leurs prix dans le but d’augmenter leurs ventes et leur part de marché. Et plus important encore, des études montrent que les ventes de véhicules électriques ralentissent alors même que les moteurs à combustion interne (ICE) augmentent régulièrement.

Des données récentes montrent que la plupart des véhicules électriques passent deux fois plus de temps chez les concessionnaires. Cela s’est produit à un moment où le nombre de bornes de recharge a augmenté ces dernières années. Tesla a également ouvert son vaste réseau à d’autres sociétés de véhicules électriques comme General Motors et Ford.

L’offre excédentaire est une préoccupation majeure qui préoccupe de nombreux investisseurs et analystes de véhicules électriques. D’une part, la plupart des entreprises, y compris les entreprises traditionnelles comme Mercedes Benz, Stellantis, Nissan et GM, augmentent toutes leur production. Par exemple, la fourniture de voitures ICE chez les concessionnaires s’est élevée à 52 jours, celle des camionnettes à 57 jours et celle des véhicules électriques à 90-100 jours.

Les ventes de véhicules électriques ralentissent également en raison de leur coût et de leur valeur de revente. Le véhicule électrique moyen s’élevait à 53 000 dollars aux États-Unis, tandis que celui d’une voiture ICE est inférieur à 50 000 dollars. Pire encore, étant donné que les véhicules électriques sont alimentés par des batteries, leur valeur de revente est généralement inférieure à celle des véhicules thermiques.

Une autre mesure de S&P Global montre que moins d’Américains envisagent d’acheter des véhicules électriques qu’en 2021. Le pourcentage a chuté de 87 % à 67 %, ce qui indique davantage de problèmes dans l’industrie.

Les petites entreprises de véhicules électriques en danger

L’implication de tout cela est que de nombreuses entreprises de véhicules électriques auront du mal à survivre dans cette nouvelle normalité. En Chine, le nombre d’entreprises de véhicules électriques est passé de plus de 500 il y a quelques années à moins de 100 aujourd’hui.

Cela explique pourquoi de nombreuses actions de véhicules électriques se sont effondrées cette année. Le cours de l’action Mullen Automotive (NASDAQ : MULN) a plongé de plus de 90 % cette année et se situe désormais à son plus bas niveau jamais enregistré. D’autres actions de véhicules électriques comme Faraday Future, Lucid Motors et Nikola ont également chuté. Lordstown Motors a récemment déposé son bilan.

Dans mon article précédent, j’ai mis en garde les investisseurs contre des sociétés comme Faraday Future, Mullen Automotive et Workhorse Group. Je pense qu’Arrivée (ARVL), Nio et VinFast sont des entreprises extrêmement risquées.

Arrival, une société britannique de véhicules électriques, a embauché des conseillers pour une éventuelle insolvabilité. Son titre s’est effondré de 96 % au cours des 12 derniers mois et s’élève à 1,09 $. VinFast (VFS), la 4e plus grande entreprise de véhicules électriques au monde en termes de capitalisation boursière après Tesla, Li Auto et Rivian, est une autre entreprise à éviter.

VinFast est tout simplement très surévalué et risqué, même si sa dynamique de croissance continue. Il lui faudra probablement lever des liquidités supplémentaires pour financer son expansion aux États-Unis.

Les sociétés chinoises de véhicules électriques comme Nio sont également très risquées en raison de la saturation du marché. Ils ont également rencontré certains défis alors qu’ils cherchent à se développer en Europe et sur d’autres marchés. L’économie chinoise ne se porte pas non plus bien. Par conséquent, je soupçonne que des actions comme Nio et XPeng resteront sous pression au cours des prochaines années.

