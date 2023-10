L’indice Nifty Bank est en difficulté, selon le graphique technique

Le cours de l’action de l’indice Nifty Bank a continué de reculer mercredi alors que les inquiétudes concernant le secteur bancaire persistaient. L’indice, qui suit les plus grandes banques indiennes, a chuté à 44 000 INR. Il oscille au plus bas depuis le 1er septembre. Il s’est effondré de plus de 5,22 % par rapport au point le plus haut de cette année.

Les banques indiennes se sont pour la plupart bien comportées cette année, aidées par la solide performance de l’économie et la hausse des taux d’intérêt. Des taux plus élevés entraînent une marge d’intérêt nette plus forte, ce qui est positif pour les banques. Alors que la Banque de réserve de l’Inde (RBI) a récemment suspendu la hausse des taux d’intérêt, le taux officiel au comptant s’élève à 6,50 %, le niveau le plus élevé depuis 2019.

Les banques indiennes ont également été épargnées par la crise des banques occidentales qui a conduit à l’effondrement d’entreprises clés comme Signature Bank, Credit Suisse et Silicon Valley Bank (SVB).

Le principal catalyseur de l’action en cours sur l’indice Nifty Bank a été une amende infligée par la RBI à ICICI Bank et Kotak Mahindra. La banque a imposé une pénalité de ₹ 12 crore (19 lakh) à l’encontre d’ICICI Bank et de ₹ 3,95 crore à l’encontre de Kotak Mahindra. Ces amendes sont dues au fait que les deux grandes banques ont violé la conduite des directeurs de banque et le signalement des fraudes.

Le cours de l’action ICICI Bank a reculé de plus de 1% mercredi. Il a également chuté de plus de 5 % par rapport au point le plus haut de cette année. De même, l’action de Kotak Mahindra s’est effondrée de 14,50 % par rapport au sommet atteint depuis le début de l’année. D’autres banques indiennes comme Yes Bank, SBI et HDFC ont également reculé par rapport à leurs sommets depuis le début de l’année.

Prévisions du cours de l’action de l’indice Nifty Bank

Graphique Nifty Bank par TradingView

Le cours de l’action Nifty Bank a été sous pression ces dernières semaines. Les actions ont culminé à 46 290 ₹ en juillet et septembre. Ils ont formé une configuration à double sommet, qui est l’un des signes baissiers les plus populaires du marché.

Le titre oscille légèrement au-dessus du support important à 43 590 ₹, le plus bas niveau du 7 août. Ce prix est également le décolleté du motif double-top. De plus, il est légèrement inférieur à la moyenne mobile Arnaud Legoux (ALMA) sur 50 et 200 jours.

Ces actions signifient que les actions pourraient continuer de baisser à court terme. Ce point de vue sera confirmé si les actions évoluent en dessous du décolleté à 43 590 ₹. Le stop-loss de cette transaction se produira si le titre dépasse le niveau 50 ALMA de 44 800 ₹.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.