RBI maintient le taux des pensions à 6,5 % ; Les anticipations d’inflation entrent dans la « zone à un chiffre »

Comme cela était largement prévu, la Reserve Bank of India, lors de sa réunion de trois jours du Comité de politique monétaire (MPC), a choisi d’adopter une approche attentiste, maintenant le statu quo sur les taux directeurs.

Par décision unanime, le taux des pensions est resté inchangé à 6,5%.

Cinq des six membres ont voté en faveur du maintien d’une politique belliciste de « retrait des accommodements ».

Même si l’activité économique continue de résister, la RBI a identifié une inflation élevée comme la principale menace à la stabilité macroéconomique, après avoir bondi dans un contexte de volatilité des prix alimentaires en juillet et août.

Malgré une modération bienvenue, l’indice des prix à la consommation (IPC), la mesure officielle de l’inflation du commerce de détail, reste au-dessus de la bande de tolérance de la RBI de 4 % (+/-) 2 %.

Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a réitéré que l’objectif d’inflation était de 4 % et non de 2 à 6 %, tout en soulignant que la croissance de l’Inde est restée solide malgré les défis mondiaux.

Le comité a pris sa décision étant donné que les hausses cumulées de 250 points de base ne se sont pas encore pleinement répercutées sur l’économie.

Outre le taux des pensions, le taux de la facilité de dépôt permanente (SDF) reste inchangé à 6,25 %, tandis que le taux de la facilité permanente marginale (MSF) et le taux d’escompte restent à 6,75 %.

Inflation

Inflation

Il est encourageant de constater que l’inflation globale est passée de son pic de 7,4 % en glissement annuel en juillet à 6,8 % en août.

En outre, l’inflation globale a connu une saine modération à 4,6 % en glissement annuel au premier trimestre (avril-juin), contre 7,3 % en glissement annuel au cours de la même période de l’année précédente.

Cependant, les perspectives globales d’inflation restent incertaines en raison de l’incertitude entourant les semailles et les récoltes de la saison Kharif, des prix mondiaux élevés du pétrole, des conditions météorologiques provoquées par El Nino et du risque de chocs d’approvisionnement en produits alimentaires et énergétiques.

L’Inde, comme beaucoup d’autres pays en développement, a un poids élevé (bien plus de 40 %) attribué aux produits alimentaires dans la mesure officielle de l’inflation du commerce de détail, l’indice des prix à la consommation (IPC).

Même si les efforts visant à améliorer l’irrigation, la logistique, l’entreposage et le fonctionnement des marchés agricoles continuent de progresser, les agriculteurs et les consommateurs restent sensibles aux changements imprévus des conditions météorologiques.

Par exemple, les légumes représentent environ 6 % du panier de l’IPC, mais ont contribué respectivement à environ un tiers et un quart de l’inflation globale en juillet et août.

Source: CareEdge, CEIC (As of 22nd September, 2023)

Les légumineuses, les céréales et les graines oléagineuses continuent de subir des pressions persistantes à la hausse sur les prix, même si la réduction des prix du GPL au niveau des consommateurs constitue une évolution bienvenue.

Heureusement, l’inflation alimentaire, qui s’élevait à 10,4 % en glissement annuel en août, devrait continuer à se modérer dans les mois à venir.

Inflation sous-jacente et anticipations d’inflation

Copy link to section

Fait marquant, l’inflation sous-jacente a continué de baisser pour atteindre 4,9 % en glissement annuel en juillet et en août, soit une baisse de 1,4 % par rapport à son récent pic de janvier 2023.

En outre, la RBI a été très active en termes d’enquêtes, le gouverneur Das notant que les anticipations d’inflation montrent des signes de s’ancrer, après avoir, pour la première fois depuis la pandémie mondiale,

…entré dans la zone à un chiffre.

En septembre 2023, les anticipations d’inflation à trois mois sont tombées à 9,1 %, contre 10,0 % en juillet 2023, tandis que les anticipations à un an sont tombées à 9,9 %, contre 10,3 % dans le rapport précédent.

Il a souligné que la situation,

…appellent à un suivi attentif des données entrantes et des perspectives afin de délimiter clairement les composantes durables des chocs de prix de leurs éléments transitoires.

Les projections d’inflation ont été maintenues à 5,4 % pour l’exercice 24, les deuxième, troisième et quatrième trimestres étant attendus à 6,4 % sur une base annuelle, 5,6 % sur une année et 5,2 % sur une année annuelle.

L’inflation de l’IPC pour le premier trimestre de l’exercice 25 (avril-juin) devrait s’établir à 5,2 % en glissement annuel.

Perspectives de croissance

Perspectives de croissance

À l’échelle mondiale, les banques centrales ont maintenu un discours belliciste alors que les craintes d’une résurgence de l’inflation continuent de s’envenimer.

Même si l’inflation globale a diminué dans de nombreuses grandes économies, elle reste supérieure à l’objectif dans la plupart des cas.

Dans un tel environnement, la Réserve fédérale et les autres grandes banques centrales mondiales maintiendront probablement des taux élevés plus longtemps.

Cela contribuera probablement à son tour à un billet vert plus fort, menaçant des sorties de capitaux plus importantes des pays en développement et faisant pression sur les monnaies locales.

Le macroenvironnement dominant associé à la fragmentation géopolitique a également alimenté la contraction du commerce mondial, les volumes de marchandises ayant diminué de 3,2 % en glissement annuel en juillet 2023, selon le Bureau néerlandais d’analyse de la politique économique du CPB.

Force nationale

Force nationale

Malgré ces vents contraires à l’échelle mondiale, l’économie indienne est restée la grande économie à la croissance la plus rapide.

Les secteurs de l’industrie, de la fabrication et des services ont connu de solides publications de données ces dernières semaines, tandis que l’activité d’investissement a repris et a été efficacement soutenue par l’expansion des investissements publics.

À l’heure actuelle, le gouvernement central est en passe d’augmenter ses dépenses en capital de 33 % par rapport à l’exercice précédent.

La demande intérieure est restée robuste grâce à des bilans plus sains des banques et des entreprises, ainsi qu’à l’amélioration du fonctionnement des chaînes d’approvisionnement, et devrait connaître une nouvelle hausse à l’approche des fêtes de fin d’année.

Ceci est étayé par plusieurs points de données, notamment une augmentation de près de 32 % sur un an des emprunts de détail en juillet 2023 ; ventes record de véhicules de tourisme en août 2023 ; et une augmentation prévue de 7 % des voyages aériens intérieurs en septembre 2023.

Une croissance généralisée du crédit ainsi qu’une amélioration de la qualité des actifs sont également de bon augure pour le système financier.

Cependant, il convient de noter que le Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE) a constaté que la confiance des consommateurs avait chuté de 1,5 % en août 2023.

Comme prévu, la RBI a maintenu sa prévision de croissance pour l’ensemble de l’année à 6,5 % en glissement annuel.

La croissance du PIB aux deuxième, troisième et quatrième trimestres devrait être respectivement de 6,5 % en glissement annuel, 6,0 % en glissement annuel et 5,7 % en glissement annuel.

Pour le premier trimestre de l’exercice 25 (avril-juin), la RBI a maintenu une prévision inchangée à 6,6 % sur un an.

Conditions de liquidité

Conditions de liquidité

Pour garantir que la liquidité du marché est en phase avec les décisions du MPC, le comité a introduit un ratio de réserve de trésorerie supplémentaire (I-CRR) de 10 % plus tôt dans l’année, qui a « saisi » environ 1,1 crore de lakh ₹ du système bancaire (environ 1,1 million de dollars). 13,2 milliards).

Combiné aux sorties anticipées d’impôts, l’excès de liquidité a connu une forte modération, tandis que l’I-CRR devrait être interrompu demain, soit le 7 octobre.

Source: Bloomberg (as of 2nd October 2023)

Le retour des fonds de l’I-CRR dans le système ainsi que les politiques budgétaires de soutien du gouvernement devraient stimuler une activité économique robuste pendant les mois de fêtes.

Le gouverneur de la RBI a noté que, compte tenu de l’évolution des conditions de liquidité, des opérations d’open market pourraient devoir être envisagées dans un avenir proche.

Bien que les conditions financières soient restées globalement stables, la répartition des liquidités est récemment devenue plus inégale, car un sous-ensemble de banques emprunte au MSF, un guichet d’urgence censé être utilisé lorsque les marchés interbancaires ne fonctionnent pas correctement, tandis qu’un autre sous-ensemble des banques ont garé des fonds dans le cadre du SDF, un outil permettant d’absorber des liquidités sans garantie.

En outre, le communiqué souligne qu’il serait souhaitable que les banques prêtent leurs fonds excédentaires sur le marché des appels interbancaires plutôt que de les placer dans le SDF à des taux inférieurs, ce qui contribuerait à approfondir le système interbancaire.

Compte tenu des facteurs de dépréciation en jeu pour la roupie indienne, la RBI préférera probablement maintenir le taux directeur élevé pour le moment, tandis que la liquidité continuera de se resserrer.

Jateen Trivedi, vice-président de la recherche chez LKP Securities, a noté :

… La roupie devrait continuer à s’échanger dans une fourchette de Rs 83,05 à 83,35.

Derniers mots

Derniers mots

La RBI a maintenu son taux directeur inchangé à 6,5 %, tout en maintenant sa position en faveur du retrait des liquidités excédentaires du système.

Les membres du comité ont choisi d’attendre et d’observer, pendant que la RBI suit la transmission du cycle de hausse, l’évolution des chaînes d’approvisionnement alimentaires et énergétiques mondiales, ainsi que les actions de la Réserve fédérale et d’autres banques centrales.

Le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) publiera plus tard dans la journée des données sur la masse salariale non agricole (NFP) et les taux de chômage, ce qui clarifiera la projection d’inflation à court terme de la Fed.

La décision du RBI MPC était largement attendue, tandis que l’accent reste mis sur la réduction de l’inflation dans un contexte de volatilité des prix des produits alimentaires et de l’énergie.

En termes de croissance, le gouverneur Das a souligné que l’Inde restait un point positif contrairement au ralentissement des économies avancées.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.