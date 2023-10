Analyse BIST 100, USD/TRY : quelle avenir pour les actions et la livre turques

Les actions turques et la livre turque ont divergé cette année. D’une part, le taux de change USD/TRY a grimpé jusqu’à un niveau record de 28, soit un bond de 52 % par rapport à son niveau de début d’année. La paire a grimpé de plus de 1 200 % depuis son point le plus bas de 2015.

Les actions turques ont bondi cette année

D’autre part, l’indice BIST 100, qui suit les plus grandes entreprises turques, a été l’un des indices les plus performants du marché. L’indice a atteint un sommet de 8 500 TRY ce mois-ci, 100 % au-dessus de son niveau de début d’année. Il a bondi de plus de 880 % depuis son point le plus bas atteint pendant la pandémie.

De nombreuses entreprises du BIST 100 ont bondi de plus de 50 % cette année, les résidents turcs investissant dans le seul actif qui semble fonctionner. De nombreuses entreprises turques ont également bénéficié de la faiblesse de la monnaie locale qui rend leurs biens et services moins chers à l’échelle internationale.

Borusan Mannesman est la composante la plus performante du Borsa Istanbull 100 après que les actions ont bondi de plus de 1 059 % cette année. Il a grimpé de plus de 5 980 % au cours des trois dernières années. Les autres plus performants sont Mia Tek, Alfa Solar Energi, Oyak Cimento et Akcansa Cimento, entre autres. Toutes ces entreprises ont bondi de plus de 200 %.

L’indice BIST 100 fait face à des risques à venir

Le défi pour l’indice BIST 100 est que la Banque centrale de la République de Turquie (CBRT) est devenue relativement agressive ces derniers temps. Il a augmenté ses taux à 30 % pour lutter contre une inflation galopante, l’une des plus élevées au monde. Dans la plupart des périodes, les actions ont tendance à sous-performer en période de taux d’intérêt élevés.

L’autre risque pour les actions de la Borsa Istanbul est que le gouvernement ait mis en œuvre des mesures de contrôle des devises dans le but de sauver la livre turque en chute libre. Les entreprises sont désormais encouragées à épargner la majeure partie de leurs liquidités dans leur bilan en livres turques, sous peine de pénalités.

En outre, les données techniques suggèrent que le rallye de l’indice BIST atteint son apogée. Il a formé une petite configuration à double sommet, qui est généralement un signe baissier. Dans le même temps, la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est passée en dessous du point neutre. L’histogramme de cet indicateur est passé en dessous de zéro au début du mois.

L’indice de force relative (RSI) a également formé une tendance de divergence baissière. Par conséquent, je soupçonne que l’indice BIST 100 connaîtra bientôt une cassure baissière à mesure que les investisseurs commenceront à prendre des bénéfices. Si cela se produit, l’indice retestera probablement le support à 7 000 TRY.

Je m’attends à ce que le taux de change USD/TRY continue également à augmenter même si la CBRT devient belliciste. Les investisseurs estiment qu’Erdogan ne tolérera pas de nouvelles hausses de taux à l’avenir, surtout si elles ne résolvent pas la crise de la livre turque. Par conséquent, dans ce cas, la paire USD/TRY

