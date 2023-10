Les cours des actions Evergrande et Country Garden se sont effondrés : à éviter

Les cours des actions de Country Garden et d’Evergrande se sont effondrés, effaçant des milliards de dollars de valeur au cours des dernières années. Le cours de l’action Evergrande s’est effondré à 0,53 H$, soit 97 % de son plus haut historique. De même, les actions de Country Garden ont reculé à 0,75 H$, en baisse par rapport à leur niveau record de 14,95 H$.

L’effondrement du marché immobilier chinois

La Chine a connu une croissance rapide ces dernières années, aidée par son marché immobilier, qui représente plus d’un quart du PIB total. Le pays a construit des millions d’appartements et de nouvelles villes, dont certaines sont encore vacantes aujourd’hui. Plus de 65 millions d’appartements n’ont aucun occupant.

Les gouvernements locaux chinois ont généré des revenus substantiels en vendant des terrains à des promoteurs comme Evergrande et Country Garden. Dans le même temps, des millions de Chinois investissaient dans le marché immobilier.

Mais récemment, l’industrie s’est effondrée. Les prix de l’immobilier chinois se sont effondrés à un rythme sans précédent. En conséquence, de nombreuses personnes ayant investi dans l’industrie ont vu leur valeur nette chuter.

Pire encore, de nombreuses personnes qui ont effectué leurs dépôts auprès de promoteurs chinois ont presque perdu leur argent en tentant de se restructurer. Par conséquent, tout cela implique que des entreprises comme Evergrande et Country Garden finiront par s’effondrer.

Country Garden a récemment raté le paiement d’une obligation en dollars, ce qui soulève la possibilité d’un éventuel effondrement. Il a également averti que ses ventes avaient chuté alors que les gens restaient préoccupés par son avenir.

Les détenteurs d’obligations de Country Garden ont maintenant cherché à négocier après avoir manqué d’effectuer un paiement de 15 millions de dollars. Le groupe, qui a fait appel à PJT Partners, doit 2 milliards de dollars à l’entreprise. Au total, l’entreprise a un passif total de plus de 200 milliards de dollars, qui comprend les paiements des clients.

Evergrande, en revanche, est sous assistance respiratoire depuis 2021, date à laquelle il a fait défaut pour la première fois. Depuis, l’entreprise a déclaré faillite aux États-Unis pour tenter de protéger ses actifs. Il n’a pas non plus honoré plusieurs obligations.

Quel avenir pour les actions Country Garden et Evergrande ?

Graphique Country Garden et Evergrande par TradingView

Les cours des actions d’Evergrande et de Country Garden ont plongé ces dernières années. Ils ne sont pas seuls puisque l’ indice immobilier chinois est tombé à un niveau record. Par conséquent, certains investisseurs pourraient être tentés d’acheter la baisse en espérant que ces actions rebondiront à long terme.

La triste réalité est que ces actions sont confrontées à un défi de taille en raison de la hausse des taux d’intérêt à l’échelle mondiale et de la forte baisse des ventes. Ils ont également des milliers de projets inachevés sur lesquels ils doivent travailler.

Le seul espoir, dans ce cas, est que Pékin utilise ses liquidités pour renflouer ces entreprises. Cela est hautement improbable en raison du ralentissement de l’économie chinoise et du montant d’argent nécessaire. Ensemble, Country Garden et Evergrande ont un passif de plus de 500 milliards de dollars. Evergrande doit 340 milliards de dollars tandis que Country Garden doit 200 milliards de dollars.

Pire encore, ces entreprises disposent d’une montagne d’obligations offshore libellées en dollars. Cette situation s’est aggravée depuis que ces entreprises font leurs affaires en renminbi, qui s’est déprécié par rapport au dollar américain. Country Garden détient 11 milliards de dollars de ces dettes.

Par conséquent, même si les cours des actions de Country Garden et d’Evergrande se sont effondrés jusqu’à leurs plus bas historiques, il reste encore de la place pour une faiblesse accrue.

