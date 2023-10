N’achetez pas la baisse du Shanghai Composite et du China A50 : Morgan Stanley

Les actions chinoises sont en grande difficulté alors que les difficultés du secteur immobilier se poursuivent. L’indice composite de Shanghai, très surveillé, s’est effondré à 2 983 vendredi, son niveau le plus bas depuis novembre de l’année dernière. Il a plongé de plus de 12 % par rapport à son plus haut niveau de cette semaine.

De même, l’indice chinois A50 s’est effondré à 11 750 vendredi, son plus bas niveau depuis novembre. Il s’est également effondré de 18 % par rapport au sommet atteint depuis le début de l’année. Cette évolution des prix indique que les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par l’économie chinoise.

L’indice immobilier chinois s’effondre

L’économie chinoise est confrontée à de nombreux vents contraires, qui ont poussé son marché boursier à la baisse. Le principal défi réside dans le fait que le secteur immobilier, qui en est le principal moteur, traverse sa pire phase jamais enregistrée.

China's benchmark Shanghai Composite Index has hit a new year-to-date low despite Beijing's efforts to prop up the stock market as investors worry more about the troubled property sector. https://t.co/OdGOPds50n — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) October 19, 2023

Ces problèmes ont été mis à nu après l’effondrement d’Evergrande en 2021. L’entreprise, dont l’activité américaine a déposé le bilan, est au bord de l’effondrement. Son PDG et fondateur est assigné à résidence après que les autorités ont soupçonné qu’il déplaçait ses actifs à l’étranger.

Country Garden, un autre promoteur en difficulté, a récemment averti que ses ventes avaient chuté. Elle est désormais incapable de payer ses obligations en dollars. Ensemble, Country Garden et Evergrande ont un passif total de près de 500 milliards de dollars. D’autres petites sociétés immobilières ne se portent pas bien non plus.

Le défi pour la Chine est que le secteur immobilier constitue la partie la plus importante de l’économie, représentant plus d’un quart de la production. Alors que la plupart des Américains investissent en bourse, les Chinois allouent des capitaux à l’immobilier.

La Chine connaît également une diminution des investissements directs étrangers à mesure que les tensions avec les pays occidentaux comme les États-Unis diminuent. Les données les plus récentes montrent que les IDE chinois ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de 25 ans. Les IDE ont chuté de 5 % au cours des huit premiers mois de l’année.

Plus important encore, les investisseurs étrangers se débarrassent de leurs avoirs en actions chinoises. Dans une note, les analystes de Morgan Stanley préviennent que les sorties ont totalisé plus de 25 milliards de dollars, un niveau sans précédent. Les analystes ont mis en garde contre l’achat de la baisse des actions chinoises.

Prévisions de l’indice A50 en Chine

Graphique de l’indice Chine A50 par TradingView

Le graphique journalier montre que l’indice chinois A50 est en chute libre au cours des derniers mois. Il est récemment tombé en dessous du niveau de support clé à 12 245, le plus bas niveau du 1er juin. Ce prix se situait également sur le côté inférieur de la configuration triangulaire descendante.

L’indice chinois A50 s’est également effondré en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours. L’indice de force relative (RSI) a plongé jusqu’au niveau de survente.

Par conséquent, les perspectives pour l’A50 chinois – et pour l’indice de Shanghai – sont baissières à mesure que les risques augmentent. Si cela se produit, le prochain objectif clé de l’indice A50 est de 11 140, le niveau le plus bas de novembre de l’année dernière.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.