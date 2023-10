Apple dépenserait 1,0 milliard de dollars par an pour la génération AI

Apple Inc (NASDAQ : AAPL) est au centre de l’attention ce matin suite à un rapport selon lequel elle envisage d’allouer 1,0 milliard de dollars par an pour étendre son empreinte dans l’intelligence artificielle générative.

Il y a eu des rumeurs sur Apple GPT

Copy link to section

Même si le titan de la technologie exploite déjà l’intelligence artificielle pour améliorer les photos, par exemple, il ne dispose pas encore d’un produit Gen AI en particulier comme ses pairs Microsoft et Google.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Mais un rapport de Bloomberg publié lundi parlait d’ Ajax – son grand modèle de langage le plus avancé à ce jour. De plus, il y a eu des rumeurs concernant Apple GPT, qui est essentiellement un chatbot comme ChatGPT.

La multinationale devrait publier ses résultats financiers du quatrième trimestre le 2 novembre. Le consensus est que le bénéfice par action s’élève à 1,39 $, contre 1,29 $ par action il y a un an.

L’action Apple est en baisse de 14 % par rapport à son sommet annuel au moment de la rédaction.

$AAPL after being rejected @ the 100D 170 next big support level, 200D about there toohttps://t.co/hSnjPWLvgB — Options Mike (@OptionsMike) October 22, 2023

Apple veut intégrer l’IA à Siri

Copy link to section

Les initiatives d’IA pour lesquelles Apple Inc a l’intention de dépenser beaucoup d’argent pour aller de l’avant seront dirigées par John Giannandrea – son vice-président senior de la stratégie d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle, selon Bloomberg.

Il semblerait que la société cotée au Nasdaq souhaite intégrer l’IA dans Apple Music, Messages et Siri. Il souhaite également explorer l’application de l’intelligence artificielle dans Xcode pour potentiellement aider les développeurs d’applications.

Un porte-parole de la société basée à Cupertino n’a pas encore commenté le rapport de Bloomberg lundi.

La semaine dernière, l’analyste de Jefferies, Edison Lee, a déclaré à ses clients dans une note de recherche que Huawei avait détrôné l’iPhone en Chine, comme l’a rapporté Invezz ici.

https://www.youtube.com/watch?v=2gJ8RiYVnO8

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.