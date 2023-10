Le cours de l’action Santander forme un triple sommet avant les bénéfices

Le cours de l’action Banco Santander (BME : SAN) sera à l’honneur cette semaine alors que la société publiera ses résultats trimestriels. Le titre a récemment reculé pour s’échanger à 3,42 €, en baisse de plus de 10 % par rapport au plus haut de cette année. Il oscille près de son plus bas niveau depuis le 1er octobre.

Résultats de Santander à venir

La saison des résultats s’accélère. Au cours des deux dernières semaines, de grandes entreprises américaines comme JPMorgan, Morgan Stanley et Goldman Sachs ont publié des résultats financiers mitigés. Et mardi, les bénéfices de Barclays ont dépassé de peu les estimations.

Banco Santander, quatrième banque européenne en termes d’actifs, publiera ses résultats mercredi. Elle possède plus de 1 700 milliards d’euros d’actifs, ce qui la rend à peine plus petite que HSBC, BNP Paribas et Crédit Agricole. Il compte plus de 164 millions de clients au total et 99 millions de clients actifs.

Santander est avant tout une banque mondiale présente dans plusieurs pays comme l’Espagne, le Brésil, la Pologne et le Mexique, entre autres. Elle figure parmi les 3 premières banques sur 9 de ses marchés clés. Cette diversification a des avantages et des inconvénients. Le plus grand défi concerne certains de ses marchés clés, comme l’Argentine, qui traverse une crise économique majeure.

Comme d’autres banques, Santander bénéficie de taux d’intérêt élevés sur ses principaux marchés. En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) a augmenté ses taux jusqu’à un niveau record de plus de 4 %. L’implication est que l’entreprise réalise une marge d’intérêt nette plus importante.

Les résultats les plus récents ont montré que les revenus nets d’intérêts de la société ont atteint 20,9 milliards d’euros au premier semestre. Le revenu brut s’est envolé à 28,2 milliards d’euros tandis que le résultat opérationnel net était de 15,755 milliards d’euros. Le bénéfice avant impôts est tombé à 5,1 milliards d’euros. Les bénéfices de Santander ont bondi à 2,7 milliards d’euros au dernier trimestre.

Le défi pour Santander est que l’économie européenne se redresse à un rythme plus lent. Ceci est important puisque l’entreprise gagne la majeure partie de son argent en Europe. L’Amérique du Sud, l’autre grande partie de son activité, ne se redresse pas non plus à un rythme rapide.

Prévisions du cours de l’action Banco Santander

Graphique SAN de TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’action de Santander a formé une configuration à triple sommet. Dans l’analyse de l’action des prix, cette configuration est l’une des configurations les plus baissières. Le décolleté de ce patron est à 3,3325€.

Les actions de Santander se sont également effondrées en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours. L’indice de force relative (RSI) est passé en dessous du point neutre à 50. Par conséquent, les perspectives pour le titre sont baissières avant les bénéfices.

Si cela se produit, le prochain niveau clé à surveiller sera à 3,00 €, le niveau le plus bas du 26 juin. Si cela se produit, cela signifie que le titre pourrait chuter de plus de 11,71 %. Cette vue se confirmera s’il évolue sous la ligne de décolleté à 3,3325 €.

