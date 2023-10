Retraits de crypto Binance temporairement indisponibles, problèmes techniques

Le géant des échanges de crypto Binance a annoncé un arrêt temporaire des retraits de crypto en raison de problèmes techniques.

Cette interruption inattendue survient à un moment où le marché des cryptomonnaies est en pleine effervescence, enregistrant un volume de transactions stupéfiant de 100 milliards de dollars sur toutes les plateformes le même jour.

Binance rencontre quelques problèmes techniques

Dans un tweet, Binance et son PDG ont reconnu le problème, déclarant : « Nous rencontrons un problème technique avec les retraits de cryptomonnaies. En conséquence, ils sont temporairement indisponibles pendant que notre équipe travaille sur le correctif. Les retraits Fiat sont disponibles et fonctionnent. Tous les fonds sont SAFU. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et nous vous tiendrons au courant des progrès.”

Technical issue with a middleware service impacting withdrawals. Funds are SAFU. Our team is on it. 🙏 https://t.co/xWF25gyxRU — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 25, 2023

Le dernier retrait de crypto enregistré de l’un des comptes Ethereum de Binance a eu lieu à 10h45 UTC. Binance a assuré à ses utilisateurs que leurs fonds sont sécurisés, en mettant l’accent sur le statut « SAFU » (Secure Asset Fund for Users).

Ce développement souligne l’importance de la stabilité technique et de la fiabilité dans le secteur des échanges de cryptomonnaies. Alors que le marché de la cryptographie continue de connaître une croissance rapide et des volumes de transactions élevés, il devient impératif pour les bourses de garantir que leurs systèmes peuvent gérer la charge accrue sans interruption.

Binance, connue pour ses mesures de sécurité strictes, travaille activement à résoudre le problème. En attendant, les retraits fiduciaires ne sont pas affectés, permettant aux utilisateurs de gérer leurs actifs sans entrave.

L’engagement de Binance en faveur de la transparence et de la sécurité est évident dans sa réponse rapide à ce problème technique.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.