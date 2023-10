HelloFresh, les actions de Siemens Energy chutent, entraînant l’indice DAX 40

L’indice DAX a poursuivi sa baisse incessante jeudi alors que les investisseurs réagissaient à plusieurs résultats financiers faibles. L’indice a chuté à 14 667 €, son plus bas niveau depuis mars 2023. Il a reculé de plus de 11 % par rapport au point le plus haut de cette année, ce qui signifie qu’il est entré dans une correction.

Résultats de HelloFresh et Siemens Energy

Copy link to section

L’indice DAX a été tiré par deux sociétés clés jeudi. Premièrement, Siemens Energy, le fabricant d’éoliennes en difficulté, a subi d’intenses pressions après que la société a déclaré qu’elle était en pourparlers avec les investisseurs et le gouvernement au sujet de capitaux supplémentaires pour renforcer son bilan.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Siemens Energy est sous pression alors que la demande d’énergie éolienne plafonne. Il y a quelques mois, l’entreprise avait prévenu qu’elle perdrait plus de 4,5 milliards d’euros cette année. En plus de la lente croissance du secteur éolien, l’entreprise est confrontée au défi de vendre des éoliennes défectueuses, pour lesquelles elle dépense désormais des millions pour les réparer.

Les nouvelles récentes n’ont pas été positives concernant l’énergie éolienne. Par exemple, la dernière vente aux enchères de parcs éoliens de la mer du Nord au Royaume-Uni n’a donné lieu à aucune offre. Dans le même temps, plusieurs gouverneurs américains ont averti Joe Biden que le secteur éolien avait besoin de davantage de subventions gouvernementales.

Orsted, le géant danois a prévenu qu’il allait quitter certains de ses sites aux États-Unis. Le cours de l’action Siemens Energy s’est effondré de plus de 72 % par rapport à son plus haut niveau de cette année et de 80 % par rapport à son plus haut historique.

Pendant ce temps, le cours de l’action HelloFresh s’est effondré de plus de 125 points après que la société a publié de faibles résultats. Au total, le titre a plongé de plus de 77 % par rapport au niveau le plus élevé jamais enregistré et se rapproche du point le plus bas depuis 2020.

Le fabricant de kits repas a déclaré que son bénéfice de base ajusté s’élevait à 69,2 millions d’euros, tandis que ses clients actifs étaient tombés à 7,1 millions. Le rapport est intervenu un jour après que la société a annoncé un important programme de rachat d’actions de 158 millions de dollars.

Actions HelloFresh contre Siemens Energy

Prévisions de l’indice DAX

Copy link to section

Graphique DAX par TradingView

Mercredi, j’ai prévenu que l’indice DAX 40 courait un risque majeur de cassure baissière malgré les bons résultats de la Deutsche Bank. Sur le graphique journalier, l’indice est tombé en dessous du côté inférieur de la configuration en biseau ascendant.

Il est également tombé en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) se rapproche du niveau de survente. Par conséquent, les perspectives de l’indice sont toujours baissières, le prochain support clé à surveiller étant à 14 470 €, soit le plus bas niveau du 20 mars.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.