L’indice DAX salue les résultats de Deutsche Bank mais les risques demeurent

Les actions allemandes ont dérivé à la hausse mercredi après les résultats financiers relativement solides de la Deutsche Bank. L’ indice DAX, qui suit les plus grandes sociétés de premier ordre d’Allemagne, a augmenté à 14 800 €, quelques points au-dessus du plus bas de cette semaine à 14 642 €.

Bénéfice de la Deutsche Bank

Deutsche Bank a connu un grand revirement ces dernières années. L’entreprise, qui a failli s’effondrer il y a quelques années, est devenue l’une des plus rentables du secteur.

Les résultats publiés mercredi ont révélé que ses bénéfices au cours des neuf derniers mois ont bondi de 5 milliards d’euros et que ses revenus ont bondi de 6% à 22,2 milliards d’euros. Cette croissance s’est produite alors que les taux d’intérêt en Europe ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré.

En outre, les bénéfices après impôts de Deutsche Bank ont grimpé à 3,5 milliards d’euros alors que les entrées dans ses activités de banque privée et de gestion d’actifs ont grimpé à 39 milliards d’euros. En conséquence, le cours de l’action Deustche Bank a grimpé de plus de 6 %. Les actions ont grimpé de plus de 32 % par rapport à leur plus bas niveau de cette année.

Malgré tout cela, les actions allemandes restent confrontées à des difficultés majeures. D’une part, ses constructeurs automobiles comme Volkswagen, BMW et Mercedes Benz opèrent dans une nouvelle normalité. Alors que ces sociétés ont dominé l’industrie automobile pendant des lustres, une nouvelle concurrence fait son apparition.

Volkswagen est plus vulnérable en raison de sa part de marché élevée en Chine. Le marché chinois est désormais dominé par des marques chinoises comme Byd, Li Auto et Nio. Bien que l’entreprise ait un partenariat avec Xpeng , elle aura du mal à dominer comme elle le faisait dans le passé.

Ces constructeurs automobiles allemands sont également mis à l’écart sur le marché européen par des entreprises chinoises bon marché – mais tout aussi bonnes. Plus tôt ce mois-ci, les autorités européennes ont annoncé une enquête sur les véhicules électriques chinois. L’enquête pourrait entraîner des représailles de la part des autorités chinoises.

D’autres entreprises allemandes sont également confrontées à des difficultés majeures alors que le coût des affaires continue d’augmenter. En conséquence, la confiance des entreprises dans la région a continué de baisser. Les entreprises et les particuliers sont également confrontés à la hausse des taux d’intérêt. Comme nous l’avons écrit plus tôt, la masse monétaire européenne M2 a chuté encore en septembre.

Prévisions de l’indice DAX

Graphique DAX par TradingView

Dans mon récent article sur le DAX allemand, j’avais prévenu que l’indice connaîtrait une cassure baissière. J’ai cité la configuration en biseau ascendant, qui est l’un des signes les plus baissiers. Les actions se sont maintenant effondrées sous la partie inférieure de la configuration en coin.

Dans le même temps, le titre est passé sous le support clé à 15 503 €, le plus bas niveau de juillet et août. Il est également passé en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours, tandis que l’indice de force relative (RSI) a reculé.

Les perspectives pour le titre sont donc baissières, le prochain niveau à surveiller étant à 14 476 €, le plus bas du 20 mars.

