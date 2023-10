Prévision de prix Solana (SOL) après l’intégration d’IoTeX

Le prix de Solana (SOL) a poursuivi sa récente remontée alors que Sam Bankman-Fried (SBF) prenait la parole et que de plus en plus de développeurs rejoignaient l’écosystème. SOL a atteint un sommet de 34 $ cette semaine, le niveau le plus élevé depuis octobre 2022. Il a grimpé de plus de 402 % par rapport au niveau le plus bas de cette année, ce qui en fait l’un des plus performants du secteur.

IoTeX s’intègre à Solana

Copy link to section

Solana a été l’enfant le plus grand retour cette année alors que les investisseurs se remettent de l’effondrement de FTX et d’Alameda Research. Leur effondrement était notable puisque l’empire de SBF détenait de nombreux jetons SOL.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Aujourd’hui, on craint toujours que le domaine FTX ne jette bientôt des millions de jetons SOL sur le marché. Cependant, récemment, le domaine a décidé de miser sur des jetons d’une valeur de plus de 122 millions de dollars afin d’en extraire le plus de valeur.

Dans le même temps, Solana continue de constater de fortes intégrations parmi les développeurs. L’ intégration la plus récente a eu lieu avec IoTeX, une plateforme leader axée sur l’Internet des objets (IoT).

Dans le cadre de cette intégration, Solana alimentera le réseau d’infrastructure physique décentralisé (DePIN) d’IoTeX, qui se situe à l’intersection de l’industrie physique et de la cryptographie. Pour ce faire, il tire parti d’incitations symboliques pour déployer et entretenir un réseau d’infrastructures contribué par la communauté. Il le fera en utilisant W3bstream, une plate-forme d’infrastructure de calcul hors chaîne vérifiable.

IoTeX's W3bstream has integrated with @Solana.



Developers can now harness r3al world data and build #DePIN dApps that impact everyday lives.



Here's what the integration means. 🧵👇https://t.co/obWzNltEIQ — IoTeX (@iotex_io) October 26, 2023

IoTeX rejoint d’autres acteurs qui ont adopté Solana au cours des derniers mois. L’un d’eux est Helium, un réseau qui fournit des hotspots décentralisés dans le monde entier.

Solana dispose toujours d’un écosystème DeFi actif. Les données montrent que son écosystème DeFi a une valeur totale verrouillée (TVL) de plus de 378 millions de dollars. À son apogée, il disposait de milliards d’actifs, les investisseurs applaudissant à sa rapidité et à ses coûts de transaction inférieurs. Les plus grands acteurs des plateformes DeFi de Solana sont Marinade Finance, Jito et Solend.

Prévisions de prix Solana

Copy link to section

Graphique SOL par TradingView

Le graphique journalier montre que le prix de la crypto SOL a connu une forte reprise au cours des derniers mois. Il a maintenant atteint son plus haut niveau depuis octobre de l’année dernière. Le prix actuel de 32,58 $ est important puisqu’il s’agissait également du niveau le plus élevé du 14 juillet.

Solana a bondi au-dessus des moyennes mobiles Arnaud Legoux (ALMA) sur 50 et 100 jours. Plus important encore, il a formé ce qui ressemble à un motif de tasse et de poignée, ce qui est un signe haussier.

Le MACD et le Relative Strength Index (RSI) sont passés au niveau de surachat. Par conséquent, le prix de Solana continuera probablement de monter en flèche alors que les acheteurs ciblent le point de résistance clé à 40 $. L’alternative est le moment où la pièce recule jusqu’au support clé à 25,28 $, le plus haut swing du 15 août.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.