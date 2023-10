Gala, Axie Infinity, SAND, MANA augmentent à mesure que Memeinator prospère

Les pièces de mème et les crypto-monnaies liées au jeu ont prospéré au cours de la course haussière des crypto-monnaies en cours. Pepe, la pièce de mème récemment lancée, a bondi de plus de 80 % par rapport à son plus bas niveau du mois d’octobre. Ce rallye en fait l’une des crypto-monnaies les plus performantes.

D’autres crypto-monnaies de l’industrie du jeu ont également vu leur prix rebondir. Le jeton Gala a atteint un sommet de 0,02200 $, son plus haut niveau depuis le 14 août. Son prix a grimpé de plus de 72 % par rapport à son plus bas niveau de cette année. De même, Axie Infinity (AXS) et Decentraland (MANA) ont vu leur prix grimper à plus de deux chiffres au cours des dernières semaines.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Ce rallye est en ligne avec les performances des autres crypto-monnaies. Bitcoin est passé de 24 800 $ la semaine dernière à plus de 34 000 $. De même, le prix de l’Ethereum est revenu à plus de 1 800 $. Les autres crypto-monnaies les plus performantes sont Injective (INJ), Storj, Internet Computer (ICP) et Render.

Espoirs de lancement d’ETF Bitcoin

Copy link to section

Bitcoin et d’autres crypto-monnaies se sont bien comportés dans une période difficile sur le marché financier. Alors que ces pièces ont grimpé en flèche, les actions et obligations américaines ont plongé.

Les indices S&P 500 et Nasdaq 100 ont plongé dans la zone de correction tandis que les rendements obligataires à 30 et 10 ans ont grimpé jusqu’à atteindre leurs plus hauts niveaux depuis des années.

La principale raison de ce rallye est l’espoir persistant que la Securities and Exchange Commission (SEC) approuvera le prochain ETF Bitcoin. Des sociétés comme Franklin Templeton, Blackrock et Invesco ont toutes fait des propositions d’ETF.

Les analystes estiment qu’un ETF Bitcoin au comptant débloquera davantage d’afflux vers Bitcoin, car les investisseurs institutionnels alloueront une partie de leur capital à Bitcoin, qui a affiché une meilleure performance que l’or au cours de la dernière décennie.

Bitcoin s’est également redressé alors que les investisseurs restent préoccupés par la hausse de la dette américaine et des rendements obligataires. Les États-Unis ont engrangé plus de 33 600 milliards $ de dettes au cours des dernières décennies. Avec la hausse des rendements obligataires, les États-Unis dépensent désormais plus de 800 milliards $ pour rembourser leur dette.

Par conséquent, les investisseurs pensent que Bitcoin est une valeur refuge, car il est souvent considéré comme une alternative numérique à l’or.

La vente de jetons Memeinator se poursuit

Copy link to section

Pendant ce temps, le récent rallye des jetons Pepe a envoyé de nombreux investisseurs vers des pièces de mème alternatives. De plus, Pepe est venu de nulle part pour atteindre une capitalisation boursière de plus de 470 millions $. En chemin, la pièce de mème, qui n’a aucune réelle utilité, a créé de nombreux millionnaires.

L’un de ces jetons est Memeainator, une pièce de monnaie à venir qui vise à être les meilleurs jetons du secteur. Bien qu’il s’agisse d’une pièce de mème, les développeurs visent à ce que l’intégration de l’intelligence artificielle soit utile.

La demande pour ce jeton augmente, comme en témoigne sa vente de jetons. Les développeurs ont déjà levé plus de 949 millions $ et se rapprochent rapidement de leur objectif initial de plus de 1,2 million $. Vous pouvez acheter le jeton MMTR ici et lire son livre blanc détaillé ici.

À l’avenir, les développeurs visent à construire tout un écosystème composé d’une plateforme de jeux et de trading de NFT.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.