USD/RUB : perspectives pour le rouble alors que la Russie impose de nouveaux contrôles des changes

Le taux de change USD/RUB a continué de baisser cette semaine alors que le rouble russe effectuait un retour en force. La paire a glissé jusqu’à un plus bas de 91,86 mardi, bien en dessous du plus haut de l’année de 102,15.

Le rouble russe rebondit

Copy link to section

Le rouble russe a connu un fort rebond ces dernières semaines, aidé par la hausse des prix du pétrole brut et le contrôle des changes. Il s’en est également bien sorti, aidé par les contrôles monétaires en cours par le gouvernement russe.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Le contrôle des devises le plus récent a eu lieu cette semaine lorsque le gouvernement a imposé de nouvelles règles aux entreprises qui cessent leurs activités en Russie. Selon le FT, ces pays doivent vendre leurs opérations en rouble.

Alternativement, ces sociétés peuvent accepter des devises étrangères comme le dollar américain ou l’euro. Cependant, dans ce cas, ces entreprises doivent accepter un retard prolongé qui pourrait entraîner des pertes substantielles.

Le gouvernement espère que ces nouveaux contrôles des capitaux empêcheront la fuite des capitaux de ces entreprises. Des sociétés comme Coca-Cola, Heineken et PwC ont quitté le marché russe depuis le début de la guerre.

Le gouvernement russe et la banque centrale ont annoncé diverses mesures pour sauver la monnaie. La banque centrale a relevé les taux d’intérêt à plusieurs reprises cette année, tandis que le gouvernement a contraint les grandes entreprises à vendre une partie de leurs devises.

La paire USD/RUB a également reculé pour d’autres raisons. Premièrement, l’économie russe se porte bien, grâce à l’augmentation des dépenses militaires. Le taux de chômage reste à 3,0%.

En outre, la Russie continue de gagner des milliards de dollars alors que le prix du pétrole brut grimpe. Dans une note publiée mardi, la Banque mondiale a prévenu que le prix pourrait atteindre 150 dollars si la guerre entre Israël et le Hamas s’intensifiait.

En outre, certains signes montrent que la Russie a gagné la guerre contre l’Ukraine. La contre-offensive ukrainienne a échoué alors que la Russie détient un cinquième du territoire. En outre, les actions russes ont atteint un plus haut depuis plusieurs années.

Analyse technique USD/RUB

Copy link to section

Graphique USDRUB de TradingView

Le graphique journalier montre que le taux de change USD/RUB a suivi une forte tendance haussière cette année. Il a récemment formé une configuration à double sommet à 102,01. Dans l’analyse de l’évolution des prix, cette tendance est généralement un bon signe baissier.

La paire USD/frottement s’est déplacée sous le côté inférieur du canal ascendant indiqué en rouge. Il est également tombé en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 25 jours. Les deux MA ont même réalisé une tendance croisée baissière.

Par conséquent, les perspectives pour la paire sont baissières, le prochain niveau à surveiller étant le niveau psychologique à 85. Le scénario alternatif est celui où le titre se rétablit et teste à nouveau le niveau psychologique clé à 100.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.