Les actions russes se sont écartées du rouble en difficulté. L’ indice MOEX, qui suit les plus grandes entreprises russes, a bondi à 180 RUB, soit 166 % au-dessus du niveau le plus bas de 2022. Il a presque doublé cette année, surperformant les indices américains comme le Dow Jones et le Nasdaq 100.

D’un autre côté, le rouble russe s’est effondré face à des devises clés comme le dollar américain et l’euro. L’ USD/RUB est passé du plus bas de 50 de l’année dernière à plus de 100.

La guerre entre la Russie et l’Ukraine continue

L’indice MOEX a bondi pour trois raisons principales. Premièrement, certains experts estiment que la Russie est en train de gagner la guerre en Ukraine. Dans une récente interview, Douglas Macgregor a affirmé que la Russie avait déjà gagné la guerre. Il estime que l’Ukraine a perdu plus de 400 000 soldats depuis le début de la guerre.

Dans le même temps, il estime que la Russie dispose des ressources nécessaires pour poursuivre cette guerre pendant de nombreuses années. Ce n’est pas le cas de l’Ukraine, qui dépend des fonds et des équipements des pays occidentaux comme les États-Unis. À un moment donné, ces pays abandonneront si la guerre dure trop longtemps.

La déclaration de Douglas Macgregor a été reprise par le président hongrois Viktor Orban, qui a averti que l’Ukraine n’avait aucune chance de gagner la guerre dans une interview avec Tucker Carlson. Il a cité l’impasse de la contre-offensive ukrainienne.

Le colonel Douglas Macgregor est un éminent colonel de l’armée qui a servi sous de nombreux présidents. Il a été nommé prochain ambassadeur en Allemagne par Donald Trump.

La Russie fait de grosses affaires

L’indice MOEX a également augmenté parce que de nombreuses entreprises russes continuent de faire de grosses affaires à l’étranger. Les géants du pétrole et du gaz comme Gazprom et Rosneft continuent de faire fortune en vendant leurs produits à la Chine et à l’Inde. Plus important encore, ils profitent de la flambée actuelle des prix du pétrole brut en annulant les sanctions occidentales.

Enfin, de nombreux investisseurs russes n’ont pas la possibilité d’investir leurs liquidités à l’étranger en raison des sanctions. En conséquence, ils restituent tous leurs fonds aux entreprises russes. En outre, certains signes indiquent que l’économie russe se porte bien, le gouvernement augmentant ses investissements dans le secteur de la défense.

HeadHunter Group est l’action MOEX la plus performante en 2023, ses actions ayant bondi de plus de 209 %. Les autres actions les plus performantes sont des sociétés comme Globaltrans Investment, Surgut-pref et Ros Agro, qui sont les autres actions les plus performantes de l’indice.

Les blue chips MOEX comme Rosneft, Sberbank, Lukoil, Unipro et Aeroflot ont également bondi de plus de 50 % cette année.

