Le prix de Sweat Economy est bloqué dans une fourchette, mais un bond de 34 % est probable

Le prix de Sweat Economy (SWEAT) a évolué latéralement cette semaine alors même que d’autres crypto-monnaies comme Bitcoin, Solana et Near Protocol ont bondi. Le jeton s’échangeait à 0,0090 $, en baisse de 14,40 % par rapport au point le plus haut d’octobre. Malgré le recul, $SWEAT est toujours en hausse de plus de 112 % par rapport au point le plus bas de cette année.

Événement NearCon à venir

Copy link to section

Les crypto-monnaies se sont récemment lancées dans un rallye majeur, aidées par la forte hausse du Bitcoin. Bitcoin est passé du plus bas de septembre à 24 800 $ et se situe désormais au-dessus de 35 000 $ alors que les espoirs d’un ETF Bitcoin ont augmenté.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

L’économie de la sueur est entrée dans une phase de consolidation alors que les investisseurs attendent le prochain catalyseur. Tout récemment, nous avons annoncé que l’entreprise s’était développée dans davantage de pays, dont les États-Unis.

Pour l’avenir, le prochain catalyseur potentiel pour la pièce sera l’événement NearCon de la semaine prochaine à Lisbonne. Il s’agit d’un événement important qui rassemble les plus grands acteurs de l’écosystème Near Protocol.

Selon le site Internet de l’événement, Oleg Fomenko et Nik Pletkios de Sweat seront parmi les principaux intervenants. Dans leurs discours, il est probable qu’ils parleront davantage de l’écosystème Sweat et de certaines des actualités à venir.

Pumped to have @oleg_fem, the dynamic CEO of @SweatEconomy, at NEARCON!



Join us to explore how the Sweat Economy is catalyzing the move-to-earn phenomenon, making fitness rewarding for all! 🏃‍♂️💨" pic.twitter.com/iqKY2V6Rb1 — NEAR Protocol | NEARCON | November 7-10 | Lisbon! (@NEARProtocol) October 24, 2023

Historiquement, les crypto-monnaies montent à l’approche ou pendant un événement majeur. Par exemple, Solana et d’autres pièces de son écosystème comme Raydium sont parmi les plus performantes alors que l’événement BreakingPoint se poursuit.

De même, NEAR de Near Protocol a été l’une des crypto-monnaies les plus performantes cette semaine.

Prévisions de prix de Sweat Economy

Copy link to section

Graphique SWEAT de TradingView

Le graphique journalier montre que le prix du $ SWEAT a connu une reprise impressionnante après avoir atteint un creux de 0,0041 $ en juin. Récemment, cependant, le jeton a évolué latéralement après avoir trouvé une résistance substantielle.

Un examen plus approfondi montre que la consolidation du jeton s’est produite après avoir retesté l’important niveau de retracement de Fibonacci de 50 %. Historiquement, les actifs financiers se consolident ou reculent après avoir testé un point de retracement clé.

Plus important encore, SWEAT est soutenu par les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours. Il n’a pas réussi à passer en dessous de l’EMA de 50 jours à plusieurs reprises. Il a également trouvé un support au point de retracement de 38,2%.

Par conséquent, il est probable que la pièce rebondisse alors que les acheteurs ciblent le point de retracement de 61,8 % à 0,012 $, le point de retracement de 61,8 %. Ce prix est environ 34,10 % supérieur au niveau actuel. Ce point de vue sera confirmé s’il dépasse le niveau de 50 % de Fibonacci à 0,012 $.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.