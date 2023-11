Sam Bankman-Fried (SBF) est coupable : quelle est la prochaine étape pour Do Kwon et John Karony ?

La plus grande histoire de cryptographie de l’année vient de se produire, provoquant une onde de choc dans tout le secteur. Après quelques heures de délibérations, un jury de New York a déclaré Sam Bankman-Fried (SBF) coupable des sept chefs d’accusation retenus contre lui.

Il n’avait aucune chance puisque le gouvernement présentait des arguments solides contre lui. Et surtout, ses anciens cadres supérieurs, dont Caroline Elison, avaient tous plaidé coupable et témoigné contre lui.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Au total, Sam Bankman-Fried risque plus d’une décennie de prison, la plupart des analystes s’attendant à ce qu’il purge une peine d’au moins 15 ans. Il fait également face à des accusations supplémentaires à New York. Par exemple, il a été accusé d’avoir fait des contributions illégales à la campagne, ce qui pourrait lui valoir des années supplémentaires.

https://www.youtube.com/watch?v=Wr50fstxyLQ

Est-ce que Kwon pourrait avoir des ennuis

Copy link to section

Le verdict de SBF a fait frissonner deux autres dirigeants cryptographiques de haut niveau : Do Kwon de Terra et John Karony de Safemoon. Do Kwon, un Sud-Coréen, risque des décennies de prison dans son pays natal et aux États-Unis.

Il est actuellement détenu dans une prison au Monténégro, où il a été arrêté alors qu’il fuyait vers Dubaï. Les procureurs des deux pays l’accusent d’avoir dirigé une escroquerie cryptographique géante qui a entraîné des pertes de plus de 40 milliards de dollars.

Le cœur de l’affaire est que Do Kwon a fait de fausses déclarations sur la sécurité de TerraUSD, un stablecoin algorithmique. Contrairement à Tether et USD Coin, la pièce n’était adossée à aucune monnaie fiduciaire. Au lieu de cela, il a maintenu son ancrage grâce à une ingénierie informatique complexe.

L’une des fausses allégations concerne le Chai, un produit fintech populaire en Corée du Sud. Do Kwon a allégué que l’entreprise opérait en utilisant la technologie de Terra. Il s’agissait d’une décision importante puisque de nombreux investisseurs y voyaient un bon cas d’utilisation pour la plateforme Terra. Alors que Chai utilisait Terra au départ, il s’est arrêté en 2020.

Do Kwon est désormais détenu pour avoir utilisé de faux documents. Il restera également en détention pendant toute la durée de la procédure d’extradition. Les analystes estiment que Dow Kwon risque également des décennies de prison.

Et John Karony ?

Copy link to section

John Karony est un autre dirigeant de crypto qui a de réels problèmes avec la loi. Il a été arrêté cette semaine et fait face à plusieurs accusations de détournement de fonds et de fraude en valeurs mobilières à New York.

Contrairement à Do Kwon et SBF, Karony n’est pas une figure dominante de l’industrie de la cryptographie. Il a fondé Safemoon, une pièce de monnaie meme qui est devenue populaire en 2021 lors de la frénésie des pièces de monnaie meme.

Safemoon a promis à ses détenteurs des rendements remarquables en l’achetant et en le conservant simplement. Aujourd’hui, les procureurs affirment que Karony et ses coaccusés ont dépensé cet argent pour acheter des objets somptueux comme des véhicules et des maisons. Au total, ils ont dépensé plus de 200 millions de dollars en fonds clients. Dans un communiqué, le procureur a déclaré :

“Comme cela a été allégué, les accusés ont délibérément induit les investisseurs en erreur et détourné des millions de dollars pour alimenter leur projet cupide et s’enrichir en achetant une voiture de sport Porsche personnalisée, un autre véhicule de luxe et des biens immobiliers.”

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.