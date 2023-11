Plaider en faveur du Bitcoin (BTC) auprès des investisseurs SCHD ETF

L’ETF Schwab US Dividend Equity (SCHD) a salué les récents événements macroéconomiques, notamment la décision de la Réserve fédérale et la faiblesse de la masse salariale non agricole (NFP). Il s’est également bien comporté puisque le prix du pétrole brut a reculé de plus de 95 dollars à 80 dollars.

Les hausses de taux de la Fed ont atteint un sommet

Les données du Bureau of Labor Statistics (BLS) ont révélé que l’ économie a créé 150 000 emplois tandis que le taux de chômage a atteint 3,9 %. Les salaires et le taux d’activité ont été pires que prévu.

Ces chiffres, conjugués à la faiblesse des indices PMI du secteur manufacturier et des services, signifient que l’économie ne se porte pas bien. Il est donc fort probable que la Réserve fédérale maintienne ses taux d’intérêt au niveau actuel pendant un certain temps. Certains analystes estiment que la banque va réduire ses taux d’intérêt en 2024.

L’ETF SCHD, comme d’autres fonds d’actions populaires comme le SPDR S&P 500 (SPY) et Invesco QQQ, se porte bien lorsqu’on espère que la Fed réduira les taux d’intérêt. En effet, ces deux derniers fonds ont connu la meilleure semaine cette année.

Pour commencer, le Schwab US Dividend Equity Fund est l’un des ETF les plus populaires du marché. Il est particulièrement populaire parmi les investisseurs à revenu qui aiment son rendement en dividendes élevé et sa croissance. Le fonds a enregistré des rendements de plus de 300 % depuis sa création en 2011.

Le fonds est composé de 100 actions, les plus importantes étant des sociétés comme Amgen, Verizon, Broadcom, AbbVie, Coca-Cola, Merck et Pepsico. Par secteur, la plupart des sociétés de l’indice appartiennent aux secteurs de l’industrie, de la santé, de la finance, de la consommation défensive et de la technologie.

Par conséquent, l’ETF SCHD a surperformé le SPY même si ce dernier est plus exposé aux entreprises technologiques. En effet, SPY a fait mieux grâce à des sociétés comme Nvidia, Meta Platforms, Tesla et Netflix. En effet, il a de loin surperformé l’ETF RSP, qui est la version à pondération égale du S&P 500.

L’allocation de Bitcoin a du sens

Prix du Bitcoin par rapport à l’ETF SCHD

L’ETF SCHD est populaire parmi les investisseurs à revenu qui ont tendance à être plus réticents à prendre des risques. Cependant, je pense qu’allouer des fonds au Bitcoin est logique pour trois raisons principales.

Premièrement, historiquement, Bitcoin a été l’actif le plus performant. Le Bitcoin est passé de presque zéro en 2009 au niveau actuel de 35 000 dollars. À son apogée, la pièce s’échangeait à près de 70 000 $ et tente maintenant de retester ces sommets.

Au cours des cinq dernières années, le Bitcoin a bondi de près de 500 % tandis que l’ETF SCHD a augmenté de moins de 100 %. Par conséquent, les investisseurs qui ont acheté Bitcoin plus tôt gagnent plus d’argent que ceux qui ont investi dans SCHD.

Deuxièmement, les mesures de la demande et de l’offre soutiennent Bitcoin. L’offre actuelle de Bitcoin s’élève à 19,53 millions. Cela signifie qu’il reste plus de 1,47 million de Bitcoins à exploiter. Ce minage devrait devenir difficile lorsque le Bitcoin sera réduit de moitié en avril 2024.

Par conséquent, Bitcoin connaîtra probablement une demande accrue de la part des investisseurs institutionnels à une époque où les pièces sont limitées. Cette tendance s’accélérera probablement lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC) approuvera l’ETF Bitcoin au comptant. D’une part, l’offre de Bitcoin dans les échanges a fortement chuté récemment.

Troisièmement, et c’est le plus important, Bitcoin a résisté à de nombreuses tempêtes dans le passé. Il a traversé l’effondrement du mont Gox en 2014, l’événement du cygne noir Covid-19 en 2020, l’effondrement de FTX, Terra, Voyager Digital et Celsius.

Bitcoin a également survécu à la phase actuelle de taux d’intérêt élevés. La Réserve fédérale a fait passer ses taux de zéro à 5,50 %, son plus haut niveau depuis 22 ans. Dans le passé, la plupart des analystes pensaient que Bitcoin ne survivrait pas dans un environnement de taux élevés, et c’est effectivement le cas.

Par conséquent, je pense qu’investir dans Bitcoin est une chose à contre-courant pour les investisseurs averses au risque qui détiennent l’ETF SCHD.

