Le cours de l’action Tilray Brands (TLRY) pourrait bientôt plonger de 17 %

Le cours de l’action de Tilray Brands (NASDAQ : TLRY) est en chute libre cette année en raison des inquiétudes concernant l’industrie du cannabis. Les actions se sont effondrées mardi à un plus bas de 1,83 $, en baisse de plus de 46 % par rapport au point le plus haut de septembre. D’autres sociétés comme Curaleaf, Aurora Cannabis, Canopy Growth et Truelive Cannabis ont également plongé.

Les malheurs du cannabis continuent

Tilray Brands est l’une des plus grandes entreprises de l’industrie du cannabis. L’entreprise s’est développée de manière organique et inorganique au fil des ans. Elle a acquis des sociétés comme HEXO, Redhook, Aphria et Natura Naturals. Plus récemment, elle a étendu ses activités en acquérant huit marques de bière d’AB InBev.

Tilray Brands et d’autres sociétés de cannabis ont connu des difficultés ces dernières années. D’une part, ils ont été confrontés à de nombreux obstacles aux États-Unis, où les politiciens ont eu du mal à faire avancer une réglementation globale du cannabis. Les sociétés productrices de cannabis ont également été confrontées à une concurrence importante ces dernières années.

L’activité de l’entreprise ne croît pas aussi vite qu’il y a quelques années. Ses revenus au cours du dernier trimestre se sont élevés à 177 millions de dollars, soit une augmentation de 15 % par rapport au même trimestre de 2022. Ses revenus canadiens liés au cannabis ont augmenté de 16 % tandis que les revenus internationaux ont grimpé de plus de 37 %.

Tilray Brands a également fait de nombreux progrès ces derniers mois. Elle a réduit sa dette totale de 177 millions de dollars cette année. De plus, ses synergies dans le cadre de l’accord HEXO ont atteint 27 millions de dollars au cours des derniers mois.

De plus, l’entreprise a fait de nombreux progrès dans le secteur des boissons. Elle a acquis plusieurs entreprises de bière artisanale d’AB InBev. Cette diversification est importante car elle le protège du défi de l’industrie du cannabis.

Le chiffre d’affaires de son activité boissons a augmenté de 17 % au dernier trimestre pour atteindre 24,2 millions de dollars. Tilray espère que les revenus de son activité alcoolique atteindront 300 millions de dollars.

Par conséquent, Tilray semble mieux positionné que les autres sociétés de cannabis qui se concentrent sur des produits uniques.

Prévisions du cours de l’action Tilray Brands

Le cours de l’action TLRY a connu une forte tendance à la baisse au cours des derniers mois. Il a réduit la plupart des gains réalisés il y a quelques mois, lorsqu’il culminait à 3,39 $. Le titre est resté en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours.

L’indicateur TRIX a pointé vers le bas tandis que l’indice de force relative (RSI) est tombé en dessous du point neutre de 50. De plus, il est tombé en dessous de l’important niveau de support à 2,17 $, le point le plus bas du 26 avril.

Par conséquent, les perspectives pour le cours de l’action Tilray Brands sont baissières, le prochain point de support à surveiller étant à 1,50 $. Ce prix est conforme à mes récentes prévisions Tilray.

Ce prix est le point le plus bas de cette année et se situe à plus de 16,90 % du niveau actuel. Une baisse en dessous de ce support ouvrira la possibilité qu’il tombe à 1,0 $.

