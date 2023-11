Les actions de Digital World (DWAC) ont plongé : évitez à tout prix Trump SPAC

Le cours de l’action Digital World Acquisition (NASDAQ : DWAC) a évolué latéralement au cours des dernières semaines alors que les investisseurs attendent l’éventuelle fusion. Les actions se négociaient à 15,45 $ mardi, soit quelques points de plus que le plus bas du mois dernier, à 14,25 $. Au total, ils ont augmenté de 25 % par rapport au point le plus bas jamais enregistré et restent 91 % en dessous du plus haut historique.

Opportunités et risques à venir

La plus grande nouvelle de DWAC de l’année a été son règlement de 18 millions de dollars avec la Securities and Exchange Commission (SEC). Le règlement, bien que coûteux, a mis fin à un long différend qui a empêché une éventuelle fusion de SPAC avec Truth Social de Trump.

L’autre grande nouvelle a été la décision de la SPAC de prolonger sa période de due diligence jusqu’en septembre 2024. Dans la plupart des périodes, les fusions SPAC prennent moins de 7 mois. Cela soulève de sérieuses questions quant à la concrétisation de l’accord.

Il existe quelques opportunités pour les actions DWAC à venir. Premièrement, les analystes estiment que Truth Social connaîtra plus d’activité à l’approche des prochaines élections générales de 2024. Dans la plupart des périodes, les sociétés de médias sociaux comme Twitter, Reddit et Facebook voient plus d’activité en période électorale.

L’autre opportunité probable est que l’activité du réseau connaîtra une demande accrue, car les procès criminels de Trump entraîneront probablement davantage d’activité. Tout cela pourrait générer davantage de revenus pour l’entreprise.

Les risques l’emportent sur les opportunités

Je crois que DWAC et Truth Social de Trump sont confrontés à plus de défis que d’opportunités. Premièrement, il y a le fait que Truth Social ne se porte pas bien en termes d’utilisation. Un examen des statistiques des utilisateurs montre que Trump compte moins de 6 millions de followers sur Truth Social.

En revanche, il comptait plus de 80 millions de followers sur Twitter. Par conséquent, la réalité est qu’il n’a pas la taille nécessaire pour rivaliser avec Twitter, Facebook et Snap.

Deuxièmement, Truth Social est confronté à des risques de monétisation puisque de nombreuses grandes entreprises ne voudront pas être associées à la droite. Nous l’avons vu dans les médias grand public, où de nombreuses grandes entreprises se sont tenues à l’écart de Fox News et même de Rumble.

Troisièmement, historiquement, les SPAC n’ont pas été performantes. Les SPAC populaires comme Virgin Galactic, ContextLogic, VinFast et Canoo ont fortement plongé au cours des derniers mois. Par conséquent, il est probable que les actions de DWAC continueront de baisser après la fusion SPAC.

De plus, Truth Social fait face à une forte concurrence dans l’espace de droite. Le plus gros concurrent est X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qui a en grande partie résolu le défi que Truth Social voulait résoudre. Sous Elon Musk, Twitter est désormais devenu une grande tente pour les gens de toutes les idéologies. Un examen plus attentif d’autres réseaux sociaux conservateurs comme Gab et Parler montre qu’ils ont eu du mal à gagner du terrain. Parler a fermé ses portes en août.

Plus important encore, Truth Social ne détient toujours pas de part de marché importante sur le marché international, ce qui est important pour toutes les entreprises de médias sociaux. En outre, l’entreprise dépend entièrement de Trump, ce qui constitue une situation à haut risque.

Par conséquent, tous ces facteurs expliquent pourquoi il est assez risqué d’investir dans les actions DWAC. Pour être clair, les actions seront souvent soumises à des compressions courtes, ce qui rend leur détention assez risquée.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.