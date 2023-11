Le modèle BTC est une bonne nouvelle pour OKB, Huobi Token, Cardano, Chainlink, Solana

Le Bitcoin est de retour. Son prix a grimpé jusqu’à atteindre le sommet de l’année de 37 000 $ alors que la demande continuait d’augmenter. Le prix du BTC a bondi de plus de 137 % par rapport au point le plus bas de 2022. En conséquence, la capitalisation boursière totale de toutes les crypto-monnaies approche les 1 400 milliards de dollars. Cette tendance a conduit à une hausse accrue de la plupart des crypto-monnaies comme OKB, Huobi Token, Chainlink, Cardano et Solana.

Pourquoi le prix du Bitcoin s’envole

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le prix du Bitcoin augmente. Premièrement, la nouvelle la plus récente était un rapport de Bloomberg selon lequel la fenêtre potentielle d’approbation des ETF Bitcoin s’était ouverte. La fenêtre d’approbation de Blackrock’s, Franklin Templeton et Invesco s’est ouverte jeudi. Les analystes s’attendent à ce que l’approbation intervienne d’ici le 10 janvier.

Deuxièmement, le prix du Bitcoin monte en flèche à mesure que les intérêts ouverts à terme augmentent. Les données montrent que l’intérêt ouvert pour CME a grimpé à 100 000 BTC pour la première fois jamais enregistré. Au total, les intérêts ouverts des contrats à terme Bitcoin ont atteint un sommet de 15,9 milliards de dollars jeudi, le point le plus élevé depuis le 7 avril de l’année dernière. La majeure partie de cet intérêt ouvert concerne Binance, CME, OKX et Deribit.

Troisièmement, le prix du BTC a augmenté à cause de la Réserve fédérale. Dans sa décision de la semaine dernière, la banque a laissé ses taux d’intérêt inchangés entre 5,25 % et 5,50 %. Cela laisse également la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux. Toutefois, la plupart des analystes estiment que la banque ne relèvera pas à nouveau ses taux.

En conséquence, les actions américaines ont bondi tandis que les rendements obligataires ont reculé. Les rendements des obligations à 10 ans et 30 ans ont chuté respectivement à 4,54 % et 4,6 %. L’écart entre le 10 ans et le 2 ans est tombé à moins 44,58. Dans la plupart des périodes, Bitcoin se porte bien lorsque les rendements obligataires baissent.

De plus, le prix du Bitcoin a bondi en raison des attentes d’une réduction de moitié, qui aura lieu en avril. Bitcoin se comporte bien avant l’événement de réduction de moitié car il réduit l’offre.

Surtout, la pièce a bondi car elle a confirmé qu’elle constitue un véritable atout. Il a survécu à de nombreux événements majeurs au cours de la dernière décennie. Certains des événements les plus importants ont été l’effondrement du mont. Gox, FTX, Terra, Three Arrows et Celsius. Il s’est également bien comporté dans cet environnement de taux d’intérêt élevés.

Les Altcoins en bénéficieront

Le rallye de Bitcoin pourrait entraîner une hausse supplémentaire pour les autres altcoins. Le prix de Chainlink (LINK) a atteint un sommet de 7,33 $, soit environ 50 % par rapport au niveau le plus bas de juin de cette année. La pièce en bénéficiera probablement, car les autres crypto-monnaies rebondiront. En outre, il bénéficiera de la croissance de la tokenisation et de la finance décentralisée (DeFi).

Les autres jetons qui en bénéficieront sont les jetons de finance centralisée et décentralisée (DeFi). Des jetons comme OKB, Huobi Token (HT) et Uniswap (UNI) bénéficieront de l’augmentation de la demande de crypto-monnaies. La plupart de ces échanges ont connu un volume plus élevé au cours des dernières semaines.

Les autres altcoins qui pourraient en bénéficier sont Tron, Solana et Cardano. Ces jetons font partie des plus grands acteurs de l’industrie de la cryptographie. En effet, le Tron (TRX) a bondi jusqu’à un sommet de 0,10 $ et se rapproche de son plus haut niveau depuis 2021.

De même, les prix de Solana et Cardano ont grimpé de plus de 50 % par rapport au point le plus bas de cette année. Cette tendance continuera probablement à s’accentuer dans les mois à venir si le rallye du Bitcoin s’accélère.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.