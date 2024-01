Le dossier réglementaire d’AMC valorisait l’action à 7,47 $, mais qu’est-ce que cela signifie pour le marché ?

AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE : AMC) a annoncé l’émission de 3,3 millions d’actions. Selon le dernier dossier, les actions étaient en échange de billets de deuxième privilège de 25 millions de dollars échéant en 2026. La société a également lancé un accord édulcorant, annonçant une nouvelle gamme de bonbons au chocolat de marque AMC. L’information est sans aucun doute assez accablante pour un œil non averti. C’est pourquoi nous proposons une analyse incisive de ce que cet accord signifie pour les investisseurs.

L’émission d’actions pour une dette de deuxième rang est préoccupante pour deux raisons. Premièrement, l’opération entraîne une dilution des actionnaires existants. Deuxièmement, l’accord annonce des perspectives économiques difficiles. Par conséquent, la valeur intrinsèque des actions a été fixée à seulement 7,47 $. AMC a reconnu les deux défis et a annoncé la nouvelle gamme de bonbons.

L’accord de dette contre capitaux propres intervient quelques mois seulement après le fractionnement des actions d’AMC. Le fractionnement des actions a eu lieu fin août de cette année. La succession rapide des événements signale une entreprise désespérée de lever des capitaux sur les marchés. Le fait qu’AMC ait eu recours à une dette de second rang à coût élevé confirme les défis en matière de capitaux auxquels elle est confrontée.

Les problèmes du marché pour AMC sont mieux compris en examinant le rapport prix/ventes. À seulement 0,4x, le rapport prix/ventes constitue un argument intéressant. Cela est particulièrement vrai lorsque l’AMC est comparé au niveau de l’industrie 1,2x P/S.

Le faible rapport prix-vente pourrait impliquer qu’AMC est sous-évalué parce que les ventes ont augmenté après la pandémie. Cependant, nous savons que le marché a déjà pris en compte la croissance des ventes dans ses prix, mais que les prix ont continué à baisser. Vous devriez vous attendre à davantage de nervosité sur les marchés après l’annonce du ratio dette/actions.

L’action AMC saigne après l’annonce d’une dette contre capitaux propres

Source – TradingView

Les données sur les cours des actions montrent que les moyennes mobiles à court terme ont continué d’évoluer en dessous des moyennes à long terme. Le cours de l’action a également baissé de 8,46% suite aux dernières nouvelles boursières. Au moins, la baisse confirme nos craintes, que nous détaillons dans l’analyse boursière ci-dessus.

Le prix de 6,17 $ est inférieur à la valorisation implicite de 7,47 $. Lorsque l’on prend en compte les volumes du côté de l’offre, il est clair qu’AMC fait face à des défis sur et en dehors du marché.

Résumé

Les investisseurs doivent analyser toutes les informations mitigées d’AMC avant de plonger dans le grand bain. La valeur intrinsèque implicite de 7,47 $ n’inspire aucune confiance parmi les investisseurs. L’annonce des bonbons gourmands n’est qu’un édulcorant pour calmer les marchés.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.