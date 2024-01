Barry Silbert quitte son poste de président du conseil d’administration de Grayscale Investments

Grayscale Investments a annoncé que Barry Silbert, fondateur et PDG de Digital Currency Group (DCG), a démissionné du conseil d’administration.

Silbert démissionne du conseil d’administration de Grayscale

Copy link to section

Selon les détails d’un dossier 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 26 décembre, Silbert a démissionné de son poste de président du conseil d’administration. Mark Murphy, le président du DCG, démissionne également. Les démissions prendront effet le 1er janvier 2024 selon le document.

Pendant ce temps, Grayscale a nommé de nouveaux membres du conseil d’administration, Mark Shifke, actuellement directeur financier du DCG, succédant à Silbert en tant que nouveau président. Les autres nouveaux membres du conseil d’administration sont Matthew Kummell et Edward McGee.

« Avant de rejoindre DCG, M. Shifke a occupé le poste de directeur financier de Billtrust, une société axée sur la fourniture de solutions AR et basées sur le cloud autour des paiements, et de directeur financier de Green Dot (NYSE : GDOT), une société de banque mobile et une plateforme de paiement. » lit-on en partie dans le dossier.

Shifke est un ancien cadre de JPMorgan Chase et de Goldman Sachs et a également occupé le poste de responsable du groupe de financement structuré international chez KPMG.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

La démission de Silbert intervient alors que Grayscale Investments demande l’approbation de la SEC pour convertir son Bitcoin Trust (GBTC) en un ETF Bitcoin spot. La société avait déjà remporté un procès contre le régulateur pour avoir rejeté sa demande. La perte juridique a forcé la SEC à adopter une nouvelle approche concernant les ETF Bitcoin et devrait en approuver plusieurs dans les prochains jours.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Bien que plus de détails concernant les démissions du conseil d’administration n’aient pas été partagés, DCG est un acteur majeur de la cryptographie. Son activité de cryptographie comprend le fait d’être la société mère de Grayscale, Luno, Foundry et Genesis, le courtier d’actifs numériques qui a déposé son bilan plus tôt cette année.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.