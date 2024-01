La hausse des ventes de Solana NFT stimule Magic Eden alors que la demande d’Ethereum se refroidit

Le prix de Solana (SOL) s’est bien comporté au cours des derniers mois alors que la demande pour son jeton et son écosystème a augmenté. Le jeton SOL a atteint un sommet de 126 $ mardi, bien plus élevé que le plus bas de 8,32 $ post-effondrement du FTX. Ce rallye en a fait la quatrième plus grande crypto-monnaie au monde après Bitcoin, Ethereum et Tether.

Graphique Solana par TradingView

Forte hausse des ventes de Solana NFT

Copy link to section

L’action des prix de Solana a coïncidé avec le rallye remarquable de ses jetons d’écosystème. Bonk, sa plus grande pièce mème, a augmenté de plus de 7 000 % par rapport à son point le plus bas en 2022. De même, d’autres jetons comme Solend, Raydium et Orca ont également grimpé.

La part de marché de Solana dans diverses industries de la blockchain a également augmenté. Par exemple, Orca et Raydium sont devenus parmi les plus grands acteurs du secteur des échanges décentralisés (DEX).

Pendant ce temps, certains signes indiquent que l’écosystème Solana NFT est en plein essor. Les données compilées par CryptoSlam montrent que le volume des ventes au cours des 30 derniers jours a bondi de 392 % pour atteindre plus de 310 millions de dollars.

Featured Broker Looking to invest? Invest and trade CFD stocks, ETFs, digital assets & commodities in minutes with our highest-rated broker. Open your account Ad

Le nombre total d’acheteurs de Solana NFT a augmenté de plus de 51 % pour atteindre plus de 73 780, tandis que les vendeurs ont bondi de plus de 27 % pour atteindre plus de 68 700. Le total des transactions s’est élevé à plus de 4,1 millions.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Froganas est l’un des Solana NFT les plus performants de ces dernières semaines. Ses ventes au cours des dernières 24 heures ont bondi de plus de 132 % pour atteindre plus de 4,2 millions de dollars. Les autres NFT Solana populaires sont Open Solmap et Index One.

Les performances NFT de Solana ont également aidé certains de ses principaux marchés. Magic Eden, l’un des plus grands marchés NFT de l’écosystème, a vu ses portefeuilles actifs uniques (UAW) bondir de plus de 133 % au cours des 30 derniers jours pour atteindre plus de 225 000. Les transactions se sont élevées à près de 28 millions.

Magic Eden UAW

Les ventes d’Ethereum NFT en baisse

Copy link to section

La situation est différente dans Ethereum, qui était autrefois un acteur dominant dans l’espace NFT. Le volume des Ethereum NFT a chuté de plus de 3,3 % au cours des 30 derniers jours pour atteindre 375 millions de dollars. Les acheteurs et les vendeurs ont augmenté respectivement de 16 % et 17 %, tandis que le total des transactions a chuté de plus de 45 %.

L’une des principales raisons pour lesquelles les ventes d’Ethereum NFT ont chuté est le Bored Ape Yacht Club (BAYC), qui était autrefois l’acteur le plus dominant du secteur. Les ventes de BAYC ont chuté de plus de 47 % au cours des 30 derniers jours pour atteindre seulement 23 millions de dollars. Les transactions se sont effondrées de 49 %, tandis que les acheteurs et les vendeurs ont également chuté.

Les ventes du Mutant Ape Yacht Club ont chuté de 20 % au cours des 30 derniers jours pour atteindre plus de 13,7 millions de dollars, tandis que les transactions ont chuté de 26 %.

Bitcoin est également devenu l’un des principaux acteurs de l’espace NFT. Les ordinaux sont devenus des inscriptions populaires avec plus de 1,7 milliard de dollars de ventes totales cette année. En conséquence, le jeton ORDI a été l’un des plus performants du secteur.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.