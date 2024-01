Uber envisage un nouveau prix record alors que les analystes maintiennent une note d’achat : le devriez-vous ?

Uber Technologies, Inc. (NYSE : UBER) a brisé la résistance potentielle de 60 $ dans un contexte de paris haussiers croissants. L’action s’échange à 62 dollars, son plus haut niveau depuis mars 2021, en deçà de son record de 64 dollars de février 2021. Mais les acheteurs d’Uber n’ont pas encore terminé, car les analystes estiment que l’action a un potentiel de hausse de plus de 20 %.

Oppenheimer et Fox Advisors sont optimistes quant au fait qu’Uber puisse passer au prix de 75 $. Les analystes de Citi partagent un point de vue similaire, maintenant un sentiment haussier sur les actions de covoiturage. Citi estime que les fondamentaux d’Uber sont solides, citant de multiples expansions et une dynamique favorable dans le secteur Internet. Les analystes suivis par TipRanks sont un peu conservateurs, avec un objectif moyen de 64,79 $ pour le titre. Cependant, les notes haussières ont des prévisions élevées pouvant atteindre 76 $.

Les solides notes d’Uber sont fondamentalement étayées. Les gains boursiers ont suivi l’annonce boursière selon laquelle Uber rejoignait le S&P 500. L’inclusion est positive pour Uber car elle rend le titre accessible à davantage d’investisseurs et de fonds. Cependant, cette inclusion n’a fait qu’alimenter un titre qui suscitait déjà un intérêt haussier.

Depuis le début de l’année, Uber est en hausse de près de 150 %. Les gains contredisent une chute des actions de plus de 50 % en 2022 alors que la société évoluait en territoire de non-rentabilité. Uber était également à la merci des ours alors que les problèmes de leadership et de droits des conducteurs provoquaient des impasses. Comme le montre la récente performance boursière, la société semble désormais tirée d’affaire.

L’entreprise a connu une année 2023 exceptionnelle. Au premier trimestre, les voyages ont atteint un sommet trimestriel de 2,1 milliards. Les revenus ont augmenté de 49 % pour atteindre 8,6 milliards de dollars (6,75 milliards de livres sterling), soit plus que les estimations. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, Uber a déclaré s’attendre à une année record. Ce point de vue a été renforcé par un bénéfice net positif au troisième trimestre, comparé à une perte l’année dernière. Des performances et une croissance favorables sont attendues lorsque Uber publiera ses résultats du quatrième trimestre au début de l’année prochaine. Comme l’a rapporté Invezz, les innovations clés soutiennent la croissance, et les récentes nouvelles du S&P devraient constituer un nouvel élan. Mais la trajectoire positive des actions se poursuivra-t-elle selon les estimations des analystes ?

Analyse technique UBER – un obstacle majeur à 64 ans ?

Source – TradingView

L’analyse technique d’Uber révèle des signes d’un titre qui devrait continuer à générer des gains. Les indicateurs de volume montrent des intérêts haussiers. Le RSI indique la domination des acheteurs sur le titre, avec une dynamique restant forte au-dessus de 60 $.

Cependant, la possibilité qu’Uber atteigne 75 dollars dépend de la capacité des acheteurs à remporter la bataille technique entre 62 et 64 dollars. Le titre a légèrement ralenti à ce niveau, ce qui l’a freiné en 2021. Le cours d’Uber pourrait donc subir une correction avant de poursuivre sa progression. Les estimations consensuelles soutenant l’objectif moyen de 64 $ sur TipRanks renforcent également ce point de vue. Au contraire, une cassure réussie à 64 $ amènerait Uber à un nouveau prix record.

Résumé

L’action Uber est haussière, mais le sentiment pourrait changer à mesure que le prix atteint une résistance cruciale au-dessus de 60 $. Une correction potentielle se profile, mais la dynamique est suffisamment forte pour forcer une cassure. Un objectif d’analyste de 75 $ est réaliste car Uber reste fondamentalement solide. L’achat d’Uber est recommandé lors d’une correction ou après une cassure.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.