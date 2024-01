L’USD/INR forme un triangle ascendant alors que l’attention se porte sur la Fed et la RBI

La roupie indienne est restée bloquée dans une fourchette au cours des quatre derniers mois alors que les traders se concentraient sur les actions de la Réserve fédérale et de la Reserve Bank of India (RBI). Le taux de change USD/INR est resté inchangé à 83,20, niveau où il est bloqué depuis septembre. Il reste à environ 2,82 % par rapport à son plus bas de janvier et à plus de 15 % par rapport à ses plus bas de 2021.

Décisions de la RBI et de la Fed

Le prix de l’USD par rapport à l’INR est resté dans une phase de consolidation alors même que l’indice du dollar américain (DXY) a reculé à son plus bas niveau depuis plusieurs mois. Cette performance s’est produite alors que les traders évaluaient les actions de la Fed et de la RBI.

Aux États-Unis, la Fed a relevé ses taux jusqu’à leur plus haut niveau depuis deux décennies en 2023. Plus récemment, lors de sa réunion de décembre, la banque a annoncé qu’elle procéderait à trois baisses de taux en 2024. C’était la première fois que les responsables évoquaient des baisses de taux.

La Fed restera néanmoins dépendante des données pour déterminer quand réduire ses taux. Les données les plus récentes ont montré que les dépenses de consommation personnelle (DCP) ont continué de baisser en novembre.

Certains signes indiquent également que l’économie américaine ralentit. L’outil très surveillé de la Fed Now d’Atlanta estime que l’économie a progressé de 2,6 % au quatrième trimestre, soit une forte baisse par rapport à la croissance de 5,3 % du troisième trimestre.

Pendant ce temps, en Inde, la RBI a maintenu ses taux à 6,5 %, l’inflation restant légèrement supérieure à son niveau de confort de 4 %. Il est tombé à un plus bas de quatre mois à 4,87 % en octobre, obligeant la RBI à maintenir un ton belliciste.

Les économistes estiment que la RBI commencera à réduire ses taux d’intérêt au troisième trimestre 2024. En revanche, la plupart d’entre eux estiment que la Fed commencera à réduire ses taux d’intérêt dès le mois de mars de l’année prochaine.

L’économie indienne devrait rester assez dynamique en 2024. Les économistes de la RBI s’attendent à une croissance de 7 % en 2024, contre 6,5 % auparavant. Aux États-Unis, on estime que l’économie ne connaîtra qu’une croissance de 1,5 % sur l’année.

Analyse technique USD/INR

Le taux de change USD/INR est dans une phase de consolidation ces derniers mois. Sur le graphique journalier, la paire s’est consolidée aux moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 25 jours. Il a également formé ce qui ressemble à un motif triangulaire ascendant tandis que l’Average True Range (ATR) est resté plat.

Par conséquent, à ce stade, les perspectives pour la paire sont neutres pour l’instant. Une cassure haussière sera confirmée si le prix dépasse la résistance à 83,43, le côté supérieur de la configuration triangulaire ascendante.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.