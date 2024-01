L’histoire a été écrite une fois de plus la semaine dernière, lorsqu’il a été annoncé que la dette nationale des États-Unis d’Amérique dépassait pour la première fois les 34 000 milliards de dollars.

Le 29 décembre dernier, le site officiel du Trésor américain, FiscalData, a publié une mise à jour indiquant que la dette nationale du pays avait dépassé pour la première fois les 34 000 milliards de dollars.

Il s’agit officiellement du niveau de dette nationale le plus élevé que le pays ait jamais connu.

Selon US Debt Clock, la dette nationale des États-Unis était d’environ 34 003 388 900 000 $ au moment de la mise sous presse de cet article. Dans le même temps, les recettes fiscales fédérales totales des États-Unis s’élèvent à un peu plus de 4 500 milliards de dollars et le montant officiel des dépenses fédérales est d’environ 6 334 396 500 000 dollars au moment de la rédaction de cet article.

Comprendre les chiffres de la dette américaine

Voici à nouveau ces chiffres tels qu’ils le seraient si les États-Unis étaient un particulier disposant d’une feuille budgétaire :

Revenus fiscaux : 4 500 milliards de dollars (environ)

Dépenses : 6 300 milliards de dollars (environ)

Déficit budgétaire : plus de 1 700 milliards de dollars

Dette totale : plus de 34 000 milliards de dollars

Cela signifie que, même si les États-Unis dépensaient leurs revenus fiscaux uniquement pour rembourser leur dette, ils devraient multiplier par huit le montant total de leurs recettes fiscales afin de rembourser la totalité de leur dette nationale.

Cela nous donne également un ratio dette/PIB pour le pays d’environ 136 pour cent.

Opinions sur l’état actuel de la dette américaine

La Maison Blanche a déclaré ceci :

L’histoire est claire : même le fait d’être proche d’un dépassement du plafond de la dette américaine pourrait provoquer des perturbations importantes sur les marchés financiers qui nuiraient aux conditions économiques auxquelles sont confrontés les ménages et les entreprises. »

Ils ne sont pas les seuls à éprouver des sentiments très vifs à ce sujet. Le 10 novembre dernier, Moody’s a en conséquence abaissé la perspective de la note de la dette américaine à « négative ».

La dette actuelle et le plafond de la dette américaine

L’année dernière, l’Amérique a fait la une des journaux du monde entier lorsque des négociations acharnées entre les Républicains et les Démocrates ont laissé moins d’une semaine avant ce que l’on appelle la « date X » – le jour où le pays n’a officiellement plus assez d’argent pour couvrir ses coûts – avant suspendant le plafond d’endettement jusqu’en janvier 2025.

Il est toutefois crucial de noter que le montant du plafond de la dette, fixé à 31 400 milliards de dollars, n’a pas été relevé par le gouvernement. Cela signifie que d’ici le 1er janvier 2025, la dette nationale américaine devra s’établir à 31 400 milliards de dollars ou moins… et elle atteint actuellement le montant record de 34 000 milliards de dollars.

Cela représente 1 700 milliards de dollars de plus que lorsque le plafond de la dette a été suspendu pour la première fois l’année dernière… alors qu’il reste presque une année complète avant le jour J.

Quelle est l’importance du fait que le plafond de la dette américaine soit atteint ?

En termes simples : le gouvernement américain n’est plus autorisé à emprunter de l’argent – et si aucune solution n’est trouvée avant le 1er janvier 2025, une « date X » sera annoncée. Ce serait le moment où le gouvernement américain ne serait plus en mesure de couvrir ses factures.

Et si cela se produit, il y a une chance que les États-Unis fassent défaut sur leur importante dette – un événement qui ne s’est jamais produit auparavant dans l’histoire de leur économie et qui plongerait les marchés du monde entier dans le chaos alors que la valeur du dollar chuterait probablement.

Encore une fois, voici ce que la Maison Blanche avait à dire à ce sujet :

Un dépassement du plafond de la dette américaine causerait probablement de graves dommages à l’économie américaine. L’analyse du CEA et de chercheurs externes montre que si le gouvernement américain devait manquer à ses obligations, qu’elles soient envers ses créanciers, ses entrepreneurs ou ses citoyens, l’économie s’inverserait rapidement, l’ampleur des pertes étant fonction de la durée de la violation.. Un défaut de paiement prolongé entraînerait probablement de graves dommages à l’économie, avec une croissance de l’emploi passant de son rythme actuel de gains robustes à des pertes se chiffrant en millions.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.