Les prix de Tezos (XTZ) rebondissent mais les inquiétudes concernant les actions NFT et DeFi demeurent

Le prix du Tezos s’est plutôt bien maintenu mercredi alors que les crypto-monnaies évoluaient latéralement. Le jeton XTZ a atteint un sommet de 1,10 $, son plus haut niveau depuis le 19 avril. Il a bondi de plus de 78 % par rapport au point le plus bas de 2023, ce qui lui confère une capitalisation boursière de plus d’un milliard de dollars.

La croissance de Tezos ralentit

Tezos est un réseau blockchain de premier plan, réputé pour ses partenariats substantiels. La société a des partenariats avec Manchester United, McLaren, Misfits Gaming et Ubisoft.

Ce sont des acteurs de premier plan dans leurs secteurs respectifs. Manchester United est l’une des meilleures équipes de football de la Premier League anglaise (EPL), tandis que McLaren est l’une des meilleures équipes de Formule 1. Ubisoft est l’une des plus grandes sociétés de jeux au monde, avec des titres comme Assassins Creed, Avatar et Prince of Persia.

Des inquiétudes subsistent quant à l’impact des énormes budgets marketing sur les entreprises du secteur de la cryptographie. Par exemple, Crypto.com est probablement le plus gros annonceur, mais sa part de marché s’est réduite. J’ai récemment écrit sur Velas , une société blockchain qui était le principal annonceur de Ferrari au cours de la saison 2022.

Les données les plus récentes montrent que Tezos n’a pas bénéficié de manière substantielle de ces partenariats. Les données publiées sur son site Web montrent que le nombre de contrats dans son écosystème a diminué au cours des derniers mois.

Il a traité plus de 3,3 millions de transactions en décembre, contre 2,5 millions en novembre. Ces transactions ont oscillé entre 3,9 millions en février de l’année dernière et 2,5 millions en août.

Nombre de transactions Tezos

La part de marché de Tezos dans le secteur des jetons non fongibles (NFT) est également assez faible. Les données de CryptoSlam montrent que les ventes totales de NFT ont chuté de 8,14 % au cours des 30 derniers jours pour atteindre 902 000 $. Il compte moins de 4 000 vendeurs et acheteurs au total. En revanche, Bitcoin a traité plus de 869 millions de dollars au cours de la même période.

La part de marché de Tezos dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi) est également assez faible. Le réseau a une valeur totale verrouillée (TVL) de seulement 65 millions de dollars. La plupart de ces actifs se trouvent dans Youves, Tezos Liquidity Baking et KordFi.

Prévisions de prix des Tezos

Graphique XTZ de TradingView

Le graphique journalier montre que le prix du jeton XTZ a suivi une tendance à la hausse au cours des derniers mois. Ce rallye n’est pas dû à sa croissance interne. Au lieu de cela, cela fait partie de la saison altcoin en cours. Il est resté au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours.

L’indice de force relative (RSI) a continué d’augmenter tandis que l’indicateur MACD a dépassé le point neutre. Par conséquent, les données techniques suggèrent que la pièce continuera à augmenter alors que les acheteurs ciblent le point de résistance clé à 1,47 $, la plus forte variation enregistrée en février de l’année dernière.

