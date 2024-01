Cramer dit que « Bitcoin ne peut pas être tué » : voici ce que cela peut signifier pour Pullix

Bitcoin a connu une année 2023 formidable et il semble également bien placé pour connaître une année 2024 solide, étant donné que la SEC devrait bientôt approuver un ETF Bitcoin au comptant.

Le point de vue de Jim Cramer sur Bitcoin

En fait, le célèbre investisseur Jim Cramer a récemment déclaré dans l’émission « Squawk on the Street » de CNBC que « Bitcoin ne peut pas être tué ».

Il a fait l’éloge du « retour remarquable » qu’a réalisé la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière au cours de l’année qui vient de s’achever. C’est environ 12 mois après qu’il a déclaré : « Je ne toucherais pas à la crypto-monnaie, même dans un million d’années ».

Cramer a changé d’avis concernant Bitcoin, principalement parce qu’un ETF au comptant ressemble désormais à une question de « quand » et non de « si ». Une fois approuvé, un tel fonds négocié en bourse suscitera probablement un intérêt institutionnel massif pour BTC, ouvrant ainsi la voie à sa prochaine avancée.

Mais Bitcoin va-t-il augmenter de prix ? Probablement pas. Pourquoi ? – parce que c’est un indicateur. Ses vents favorables ont également tendance à se refléter dans d’autres crypto-monnaies. Un de ces noms qui pourrait également bénéficier de cet effet est Pullix.

Pullix est un échange de crypto-monnaies hybride

L’équipe derrière Pullix a décidé de résoudre le problème de liquidité que l’on peut généralement rencontrer dans un échange de DeFi.

Ils ont combiné les avantages d’un échange centralisé avec les avantages d’un échange décentralisé pour créer un échange de crypto-monnaies hybride appelé Pullix.

Ce qui est encore plus intéressant à propos de Pullix, c’est qu’il ne s’agit pas simplement d’un autre échange de crypto-monnaies ordinaire. Il possède en fait son propre jeton natif appelé « PLX ». Ainsi, vous pouvez considérer Pullix essentiellement comme un investissement susceptible de permettre de jouer avec la force attendue dans l’industrie des crypto-monnaies en 2024.

Le jeton PLX est actuellement au prix de 0,07 $ dans le cadre de la prévente en cours. Vous pouvez découvrir des moyens d’y investir en quelques étapes simples sur son site Web sur ce lien.

Conserver des jetons PLX à long terme pourrait être synonyme de revenu passif

« PLX » est unique en ce sens qu’il s’agit de la première crypto-monnaie « trade-to-earn ». Ainsi, Pullix lui-même est un échange hybride. Et vous obtenez une récompense en l’utilisant dessus.

Pour rendre les choses encore plus lucratives pour ses utilisateurs, Pullix partage même une partie de ses revenus avec ceux qui détiennent son jeton natif. C’est un nouveau moyen passionnant de revenu passif fixe.

Pullix a déjà levé plus de 2,7 millions $ lors de sa prévente. Cela signifie que l’idée d’un échange de crypto-monnaies hybride, du modèle trade-to-earn et de tout ce que le jeton PLX a à offrir est accueillie favorablement par la communauté crypto.

Cela tend généralement à être un signe révélateur indiquant qu’un jeton cryptographique a le potentiel de s’apprécier considérablement en termes de prix à l’avenir. Vous souhaitez en savoir plus sur Pullix et son jeton PLX ? Cliquez ici pour visiter le site Web du projet.

Pullix (PLX) s’engage pour la sécurité

Pullix se porte bien en prévente également parce que l’échange hybride se concentre particulièrement sur la sécurité. Il vous offre les mêmes atouts en matière de sécurité qu’un échange centralisé mais la garde des actifs vous appartient également.

Le jeton PLX peut également être un excellent investissement car son prix est de 0,07 $ à l’écriture uniquement. Ainsi, un investisseur potentiel n’aurait pas nécessairement besoin de se ruiner pour s’y exposer. Notez que la prochaine hausse de prix du jeton Pullix est prévue dans 11 jours, selon le site Web.

Et puis, bien sûr, il y a un tas d’autres vents favorables qui devraient aider à faire briller le secteur des crypto-monnaies en 2024. Il s’agit notamment de la décision de la banque centrale américaine de réduire les taux d’intérêt et de la réduction de moitié de l’offre totale de Bitcoin.

Tout cela peut également bénéficier au jeton PLX étant donné qu’il s’agit essentiellement d’une crypto-monnaie. Vous pouvez en apprendre davantage sur Pullix et le jeton PLX en cliquant ici.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.