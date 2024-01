Forex USD/CAD : signal avant les données sur l’emploi du NFP et du Canada

Le taux de change USD/CAD a poursuivi sa séquence de victoires avant les derniers chiffres de l’emploi aux États-Unis et au Canada. Il a bondi pendant six jours consécutifs et a atteint un sommet de 1,3370 alors que l’indice du dollar américain (DXY) a atteint 102 $.

Données sur l’emploi du NFP aux États-Unis et au Canada à venir

La paire USD/CAD a connu une forte tendance à la hausse ces derniers jours alors que les investisseurs ont commencé à remettre en question la déclaration accommodante de la Fed.Minutes de la Fed publié mercredi a révélé que la plupart des responsables étaient favorables à une réduction en 2024.

On craint toutefois que la banque ne démarre pas dès le mois de mars. Ce point de vue a été confirmé mercredi lorsque Tom Barkin, de la Fed, de la Fed de Richmond a averti qu’une hausse des taux pourrait également avoir lieu.

Ce point de vue a été confirmé par la crise au Moyen-Orient, qui a fait grimper les coûts de transport. Le brut Brent est passé à 78 dollars tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a grimpé à 73 dollars. Il semble donc que l’inflation restera persistante pendant un certain temps.

La prochaine nouvelle clé USD/CAD à surveiller sera les prochains chiffres de l’emploi aux États-Unis et au Canada. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que les données montrent que le taux de chômage a atteint 3,8% en décembre.

Ils s’attendent également à ce que les données révèlent que l’économie a créé plus de 170 000 emplois, contre 199 000 en novembre. Les salaires devraient augmenter de 3,9 %, en baisse par rapport aux 4,0 % précédents.

Les données d’ADP publiées jeudi montrent que le secteur privé a créé 164 000 personnes en décembre. Un rapport distinct a montré que le nombre de postes vacants était tombé à son plus bas niveau depuis deux ans.

La paire USD/CAD réagira aux derniers chiffres de l’emploi canadien. Comme aux États-Unis, les économistes estiment que le taux de chômage est passé de 5,8 % à 5,9 % en décembre, l’économie ayant créé 13 500 emplois.

Analyse technique USD/CAD

Graphique USD/CAD par TradingView

Le graphique journalier montre que la paire USD/CAD a rebondi ces derniers jours. Néanmoins, la paire reste en dessous de la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours. Dans le même temps, le Relative Strength Index (RSI) a pointé vers le haut et se rapproche du point neutre de 50.

De plus, les deux lignes de l’oscillateur stochastique ont augmenté. Par conséquent, je soupçonne que la paire continuera à augmenter avant les deux rapports sur l’emploi, puis reprendra sa tendance à la baisse. Si cela se produit, la paire testera probablement à nouveau le support à 1,3177.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.