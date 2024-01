Encore un mauvais rapport pour les véhicules électriques : les actions Polestar, Nikola, FFIE, LCID sont à risque

Les stocks de véhicules électriques démarrent mal en 2024. Après une année assez solide, le cours de l’action Tesla (NASDAQ : TSLA) a plongé de 4,2 % tandis que Rivian est en baisse de plus de 7,5 % cette année. D’autres actions de véhicules électriques comme Polestar, Nikola, Lucid Motors et Nio ont fait pire et il existe un risque que la tendance se poursuive.

Actions Lucid contre Polestar contre Faraday Future contre Nikola

Les véhicules électriques britanniques ne se vendent pas aussi vite

Le stock de véhicules électriques sera probablement à la pointe après qu’un rapport ait montré que les Britanniques n’achètent plus de véhicules électriques comme ils le faisaient auparavant. Selon la Society of Motor Manufacturers and Traders, la part des véhicules électriques vendus au Royaume-Uni est tombée à 16,5 % en 2023, contre 16,6 % l’année précédente. Il s’agissait de la première retraite annuelle depuis le début des relevés.

Le rapport ajoute que seul 1 consommateur privé sur 11 a choisi un véhicule électrique au cours de l’année. Alors que le nombre total de véhicules électriques vendus au Royaume-Uni a augmenté en 2023, la demande de véhicules à moteur à combustion interne (ICE) a augmenté à un rythme plus rapide.

Il s’agit d’un problème majeur puisque le Royaume-Uni a de grandes ambitions pour l’industrie des véhicules électriques. Le gouvernement s’est fixé un objectif ambitieux : éliminer progressivement les véhicules électriques. Dans une déclaration en 2023, après avoir compris la réalité, Rishi Sunak a retardé l’interdiction de la vente de véhicules ICE de 2030 à 2035. Je pense que ces objectifs du gouvernement finiront par échouer.

En outre, les véhicules électriques sont généralement plus chers que les véhicules thermiques. En conséquence, les fabricants de véhicules électriques aux États-Unis et au Royaume-Uni ne connaissent des ventes robustes que grâce à des aides généreuses. Aux États-Unis, le gouvernement paie environ 7 500 $ pour les nouveaux véhicules électriques qui répondent à certains critères.

Et au Royaume-Uni, les personnes qui achètent des véhicules électriques par l’intermédiaire d’une entreprise ou d’une voiture de société bénéficient d’avantages fiscaux généreux. Les constructeurs demandent désormais au gouvernement de supprimer ou de réduire la TVA de 20 % prélevée sur les véhicules électriques.

Les défis liés aux véhicules électriques demeurent

Les mandats du gouvernement pour les véhicules électriques échoueront probablement en raison des limites générales qui échappent à son contrôle. Par exemple, l’infrastructure de recharge au Royaume-Uni et aux États-Unis présente encore des limites majeures. Les sociétés de recharge comme EVGo, ChargePoint et Blink Charging doivent souvent faire face à des pannes.

De plus, même si la vitesse de chargement a augmenté, cela reste un défi majeur. Les données montrent que le temps moyen nécessaire pour recharger un véhicule électrique se situe entre 15 minutes et 12 heures. 30 minutes, c’est long étant donné qu’il suffit de quelques minutes pour remplir un réservoir d’essence.

Ce défi sera probablement résolu par de meilleures technologies de batterie et de charge. Cependant, de meilleures technologies de batteries, comme cellesà semi-conducteurs de Toyota et QuantumScape, seront accessibles au grand public au moins d’ici 2027.

Plus important encore, les véhicules électriques ne sont pas idéaux pour les longs trajets en raison du problème de recharge. N’oubliez pas que les pannes de courant sont de plus en plus courantes dans certains États américains et dans certains pays européens. Ainsi, certaines personnes qui en ont les moyens achètent des véhicules électriques pour les trajets courts et possèdent toujours des véhicules ICE pour les trajets plus longs.

Les véhicules électriques, en particulier ceux de fabricants comme GM, Ford et Stellantis, ne se vendent pas aussi vite. Comme je l’ai souligné il y a quelque temps , de nombreux concessionnaires restent chez les véhicules électriques pendant plus de 100 jours. Les véhicules ICE roulent à un rythme plus rapide. GM et Ford ont dû réduire leurs investissements dans les véhicules électriques.

L’argent s’épuise

L’autre grand défi pour de nombreuses entreprises de véhicules électriques est que leurs liquidités s’épuisent. Des entreprises comme Faraday Future, Canoo , Mullen Automotive, Fisker et Lucid Motors voient leur consommation de liquidités se poursuivre.

Par conséquent, ces entreprises seront contraintes soit de lever des capitaux supplémentaires cette année, soit même de déposer le bilan. Une entreprise comme Farady Future qui construit un véhicule électrique de 300 000 $ a peu de chances de survivre.

Ces entreprises auront du mal à mobiliser à la fois du financement en fonds propres et en emprunt. En ce qui concerne la dette, en raison des risques qu’elle comporte, les prêteurs potentiels exigeront probablement plus de 15 % d’intérêts. En matière de capitaux propres, nombre d’entre eux ont quasiment épuisé leurs options après avoir continuellement et longtemps dilué leurs investisseurs.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.