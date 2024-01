L’avertissement de la SEC au sujet d’un sentiment de FOMO après l’approbation de l’ETF alors que la prévente de Memeinator dépasse les 3,1 millions $

2024 s’accompagne de nombreuses attentes sur les marchés des crypto-monnaies. Bien que des développements notables soient attendus, aucun n’est plus attendu que le premier ETF Bitcoin au monde. En fait, les analystes prévoient jusqu’à 95 % de chances que l’ETF reçoive le feu vert. Les investisseurs anticipent donc de grands mouvements sur le marché. Mais la SEC a émis un avertissement alors que de plus en plus d’investisseurs rejoignent le mouvement Bitcoin. Pendant ce temps, le sentiment de FOMO s’appuie sur le projet à venir, Memeinator, qui a dépassé les 3,1 millions $ en prévente.

Le sentiment de FOMO, met-il en garde contre une assurance du premier ETF Bitcoin au comptant ?

Les utilisateurs des médias sociaux étaient enthousiasmés lorsque la SEC américaine a mis en garde contre les risques liés à l’investissement dans la crypto-monnaie. La SEC a mis en garde les fans de crypto-monnaies contre la création du sentiment de FOMO et l’investissement dans les actifs numériques pour le plaisir. Du point de vue de l’investissement, le sentiment de FOMO fait référence à la peur de rater une opportunité. Les investisseurs adoptent un comportement compulsif, comme acheter un actif en raison d’un profit réel ou perçu.

Bien que la raison pour laquelle la SEC a émis cet avertissement ne soit pas claire, les utilisateurs l’ont anticipé comme un signal positif pour l’ETF au comptant. Cela survient alors même que le marché attend avec beaucoup d’optimisme une décision potentielle d’ici la date limite du 10 janvier. Par conséquent, le sentiment de FOMO s’est développé autour des marchés de crypto-monnaies, aidant Bitcoin à grimper au-dessus de 44 000 $.

Selon la SEC, les gens ne devraient pas acheter un actif particulier parce que d’autres le font. Au lieu de cela, ils devraient investir parce que cela correspond à leurs objectifs d’investissement. Le régulateur a également averti les investisseurs de ne pas saisir une opportunité d’investissement car des personnalités populaires en font la promotion.

Memeinator cultive des souvenirs de mèmes alors que la liste nous fait signe

Outre Bitcoin, les investisseurs sont également inquiets de la croissance rapide du paysage des mèmes. À mesure que des nouvelles positives sur les crypto-monnaies se développent autour du Bitcoin, il est évident que le reste du secteur en bénéficiera. Une crypto-monnaie qui a attiré l’attention est Memeinator. Il s’agit d’un projet de mème à venir qui capitalise sur l’IA pour rendre le secteur des mèmes intéressant.

Memeinator utilise l’IA pour analyser le Web et repérer les mèmes faibles et non originaux. Elle les écrase ensuite de la surface de la terre, garantissant que seuls les projets de qualité prospèrent. De cette façon, Memeinator offre une solution au problème épineux de croissance incontrôlée dans le secteur des crypto-monnaies.

Les analystes tiennent Memeinator en haute estime pour son rôle et s’attendent à ce que le jeton façonne les tendances des pièces de mème en 2024. À mesure que le projet affrontera ses pairs, il gagnera en popularité, poussant son prix à une capitalisation boursière de 1 milliard $ comme prévu. Pour que Memeinator atteigne une valeur marchande aussi importante, les analystes ont prévu qu’ils enregistreraient un rendement allant jusqu’à 50 fois.

Memeinator investit également dans un marketing et une image de marque puissants. Il courtise les meilleurs influenceurs et figure sur les meilleures bourses. L’objectif est de devenir mondialement connu et de gagner du terrain, de vivre selon son label de mème et de devenir viral. En tant que tel, Memeinator devrait connaître une croissance exponentielle, avec une cotation potentielle en bourse attendue en 2024.

132 % de retour sur investissement en prévente et une valeur future 50x plus élevée

La prévente alléchante de Memeinator a également été alimentée par sa promesse de rendements élevés. Le projet offre un énorme retour sur investissement de 132 % en prévente. Par exemple, la prévente a démarré en proposant le jeton à un prix de 0,01 $ lors de la première étape, mais le jeton MMTR est désormais au prix de 0,0186 $ lors de la 11e étape. Lors de la 29e étape, l’étape finale, le jeton sera évalué à 0,0485 $.

De plus, le potentiel de valeur futur de Memeinator pourrait être libéré par son utilisation dans d’autres domaines du Web 3.0. L’un des plus notables est son jeu, qui devrait être lancé à la fin de la prévente.

Le jeton sera également disponible pour le jalonnement pour un revenu passif. Il existe également des NFT communautaires, où les utilisateurs découvrent les travaux créatifs de l’équipe Memeinator. Avec l’application, le potentiel pour que le prix du jeton MMTR soit multiplié par 50 à l’avenir est incontestable. Entre-temps, une spéculation post-cotation pourrait voir le jeton MMTR voir son prix être multiplié par 10 en 2024.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.