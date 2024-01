USD/RUB : le rouble russe est à l’aube d’une cassure haussière

Le rouble russe a évolué latéralement ces derniers jours alors que le prix du pétrole brut a continué de reculer. Le taux de change USD/RUB s’échangeait à 89,76 mardi, niveau où il est resté bloqué ces dernières semaines. Ce prix est environ 12,45 % inférieur au point le plus haut de 2023.

Le prix du pétrole brut recule

Le taux de change USD/RUB est resté dans une phase de consolidation alors que les traders observent le recul actuel des prix de l’énergie. Le Brent, la référence mondiale, a reculé à 77 dollars tandis que le West Texas Intermediate (WTI) a chuté à 72,50 dollars. L’Oural russe est passé en dessous de 60 dollars.

Les prix du pétrole brut ont baissé alors que les investisseurs réagissaient à la décision de l’Arabie saoudite de baisser les prix dans le but de gagner des parts de marché. Cette décision incitera probablement d’autres pays à baisser leurs prix au cours des prochains mois.

Le pétrole brut est la matière première la plus importante pour la Russie, car c’est la plus grande exportation. Les données les plus récentes montrent que le pays exporte plus de 3,34 millions de barils par jour et que le pays s’est engagé à poursuivre la réduction de ses exportations à 500 000, conformément à l’accord OPEP+.

La Russie a réussi à contourner les sanctions imposées par les pays occidentaux en vendant son pétrole aux pays asiatiques, principalement à l’Inde et à la Chine. En outre, les expéditions de pétrole du pays ont continué à transiter par la mer Rouge, même si les attaques des Houthis se poursuivent.

Les analystes estiment donc que l’économie russe se porte mieux que prévu. Il a augmenté de 5,5% au troisième trimestre alors que le FMI estime qu’il augmentera de 1,1% en 2024. Le taux de chômage reste faible alors que la production industrielle se poursuit.

L’autre nouvelle importante sur l’USD/RUB cette semaine sera les prochaines données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain. Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que les données montrent que l’inflation sous-jacente est tombée à 3,8% en décembre tandis que l’IPC global a légèrement augmenté à 3,2%.

Ces chiffres, ainsi que le rapport NFP de la semaine dernière , contribueront à donner le ton à la Réserve fédérale. Les économistes ont des avis partagés sur le moment où la Fed commencera à réduire ses taux. Certains voient une baisse des taux commencer en mars, tandis que d’autres voient une baisse des taux commencer en juin.

Analyse technique USD/RUB

Graphique USD/RUB par TradingView

La paire USD/RUB a culminé à 102,53 en 2023, puis a repris sa tendance à la baisse. Il est désormais passé en dessous des moyennes mobiles sur 50 et 25 jours. Plus important encore, la paire a formé un motif triangulaire symétrique, représenté en noir.

L’indice Stochastic Momentum (SMI) et l’indice de force relative (RSI) sont passés aux points neutres. Par conséquent, les perspectives pour la paire sont neutres avec un biais baissier. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera à 86,98, le plus bas du 21 novembre.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.